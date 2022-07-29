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    Глушаков рассказал, чем «Химки» будут заниматься в поезде на матч с «Ростовом»

    «Химки» выехали с Казанского вокзала Москвы на игру третьего тура РПЛ против «Ростова». Перед отправлением капитан химчан Денис Глушаков рассказал, чем команда будет заниматься в дороге.

    «Я уже привык ездить на поездах, но все равно ждем, когда можно будет вновь летать на матчи на самолете. В поезде дошираки не едим, тем более перед игрой. В основном пьем чай, общаемся по душам.

    Уже не охота ездить на поездах, разок можно прокатиться, но не более. Что будем делать в этой поездке? Может, фильм какой-нибудь посмотрим. Сейчас спрошу, что закачали молодые», – сказал Глушаков.

    • Матч в Ростове-на-Дону состоится в воскресенье, 31 июля.
    • В Ростов-на-Дону «Химки» прибудут завтра, 30 июля.
    • Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт с 24 февраля.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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