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    ⚽ РПЛ. Третий тур завершен! «Факел» отнял очки у «Динамо», «Зенит» разгромил «Локо», ЦСКА не смог победить «Пари НН» и другие результаты

    Завершился 3-й тур РПЛ.

    «Зенит» забил пять безответных мячей «Локомотиву», «Спартак» разгромил «Оренбург» (4:1). «Факел» отнял очки у «Динамо» (3:3), а «Пари НН» – у ЦСКА (2:2).

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 14; 0:2 – Кучаев, 22; 1:2 – Сулейманов, 60; 2:2 – Сулейманов, 85.

    Спартак (Москва) – Оренбург – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мартинес, 2; 2:0 – Соболев, 12; 3:0 – Промес, 38; 3:1 – Башич, 55; 4:1 – Промес, 90+4 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Торпедо (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Караев, 20; 1:1 – Шитов, 68.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Комличенко, 40.

    Удаления: Прохин, 79 – нет.

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бородин, 28; 0:2 – Сперцян, 59 (с пенальти); 0:3 – Сперцян, 74 (с пенальти); 1:3 – Каштанов, 90+1.

    Факел (Воронеж) – Динамо (Москва) – 3:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Смолов (с пенальти), 26; 0:2 – Смолов, 44; 1:2 – Гонгадзе, 46; 2:2 – Акбашев, 47; 2:3 – Черов (в свои ворота), 48; 3:3 – Альшин, 86.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вендел, 63; 2:0 – Клаудиньо, 76; 3:0 – Сергеев, 80; 4:0 – Бакаев (с пенальти), 90+1; 5:0 – Сергеев 90+3.

    Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 20 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 49; 2:1 – Трошечкин, 61.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5065

      ySS 30 июля, 14:21

      Когда Агаларов окончательно впишется в состав Грозного, Ахмат будет представлять опасность для любого клуба рпл, особенно дома.
      Сегодня судейство должно решить в пользу младших национальных)

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      Рейтинг: +172

      rac531 30 июля, 10:41

      РПЛ. «Краснодар» купил победу на выезде»

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