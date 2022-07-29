Зделар и Мендес перешли в ЦСКА, Оздоев – в «Карагюмрюк», Кунде – в «Барсу» и другие новости дня

Погба рискует пропустить ЧМ-2022

Роналду просил «Манчестер Юнайтед» расторгнуть с ним контракт. Он хочет играть в ЛЧ, чтобы Месси не стал лучшим бомбардиром турнира

Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку». Гендиректор «Уфы» обжалует это решение

«Рубин» подписал 11-го новичка за лето. 12-м может стать черногорский форвард Крстович

ЦСКА объявил о переходе Мендеса и Зделара. Ожидаются еще два новичка

УЕФА начал расследование из-за кричалок фанатов «Фенербахче» про Путина на матче с киевским «Динамо»

Баженов объявил о завершении карьеры

«Барселона» объявила о договоренности по трансферу Кунде

«Динамо» пригрозило «Фламенго», который хочет подписать сбежавшего Варелу

«Карагюмрюк» представил Оздоева