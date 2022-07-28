ЦСКА анонсировал четыре трансфера

ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором намекнул на подписание четырех новых игроков.

В ролике глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян готовиться вклеить в журнал фотографии четырех новичков клуба.

Ранее ЦСКА опроверг информацию о том, что Мовсесьян покинет пост главы селекционного отдела клуба.

Мовсесьян руководит трансферами ЦСКА с марта 2020 года.

Столичный клуб лидирует в РПЛ.

ЦСКА близок к подписанию Саши Зделара, Мендеса и Мойзеса.

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