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    ЦСКА анонсировал четыре трансфера

    ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором намекнул на подписание четырех новых игроков.

    В ролике глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян готовиться вклеить в журнал фотографии четырех новичков клуба.

    Ранее ЦСКА опроверг информацию о том, что Мовсесьян покинет пост главы селекционного отдела клуба.

    • Мовсесьян руководит трансферами ЦСКА с марта 2020 года.
    • Столичный клуб лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА близок к подписанию Саши Зделара, Мендеса и Мойзеса.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16691

      житель СПб 47 минут назад

      Явная работа на усиление! Клуб будет бороться за высшие места.

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      Рейтинг: +145

      Sylpheed 2 часа назад

      В рот мне ноги, а 4ый кто? Нап или номинальный ЦЗ к Дивею в помощь?!

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      Рейтинг: +471

      CSKA №1 > Sylpheed 1 час назад

      вроде цз турок,о нем проскакивала инфа

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