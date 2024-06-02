Семак заявил о «множестве проблем» в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в клубе есть проблемы.

«Зенит» выиграл все 3 трофея в сезоне.

«Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Я же не просто так в начале сезона говорил, что нам бы удержаться в числе команд, которые будут на первом месте. У нас было столько травм! Нам надо было перестраиваться. Было полно проблем. Когда надо было набирать очки, мы занимались комплектацией.

У нас нет суперзвeзд, которые приехали бы и всe решили, каким был Ракицкий – готовый игрок сборной, Азмун, Барриос. Есть много нюансов, которые влияют. Мы делаем, что можем. У всех мысль, что «Зенит» покупает кого хочет. Но какая из команд, которая борется за чемпионство, не могла бы купить Клаудиньо с трансфером 6+6. Все же могли купить. Единственное, Вендел подороже оказался. У нас нет такого, что мы транжирим деньги или у нас невероятные зарплаты. Их надо заслужить. Стараемся двигаться. У нас много проблем, но вряд ли это кого-то интересует», – сказал Семак.