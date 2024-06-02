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    Семак заявил о «множестве проблем» в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в клубе есть проблемы.

    • «Зенит» выиграл все 3 трофея в сезоне.

    «Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Я же не просто так в начале сезона говорил, что нам бы удержаться в числе команд, которые будут на первом месте. У нас было столько травм! Нам надо было перестраиваться. Было полно проблем. Когда надо было набирать очки, мы занимались комплектацией.

    У нас нет суперзвeзд, которые приехали бы и всe решили, каким был Ракицкий – готовый игрок сборной, Азмун, Барриос. Есть много нюансов, которые влияют. Мы делаем, что можем. У всех мысль, что «Зенит» покупает кого хочет. Но какая из команд, которая борется за чемпионство, не могла бы купить Клаудиньо с трансфером 6+6. Все же могли купить. Единственное, Вендел подороже оказался. У нас нет такого, что мы транжирим деньги или у нас невероятные зарплаты. Их надо заслужить. Стараемся двигаться. У нас много проблем, но вряд ли это кого-то интересует», – сказал Семак.

    • Тренер в команде с 2018 года.
    • 13 июля в матче за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2024 21:49
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    Комментарии (11)
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    Semenycch
    1717354807
    Браво Сергей Богданович, все по делу!
    Ответить
    TIMOTHY
    1717355626
    Плевать на всех,Главное результат! С победой Сергей
    Ответить
    TIMOTHY
    1717355722
    Лукойл угальду купил за 15 и в утиль) верно говоришь что многие могли бы купить норм игрока а покупают неликвиды
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717356295
    Когда Газпром найдёт в питерских дворах нового Аршавина? Пока ему проще покупать Педро с пляжей Копакабаны например
    Ответить
    Гавроша Пятый
    1717360935
    А разве Барриос сегодня не играл? Он посетовал на игроков, но ничего не сказал о тренере, который играет с балтикой в 5 защитников!
    Ответить
    BAIv
    1717404904
    Главное проблема Зенита это днищенский тренерский штаб!!!
    Ответить
    [email protected]
    1717405944
    другим клубам финансовые проблемы зенита. Тогда зенит точно не стал бы чемпионом. Покупать у других клубов ведущих игроков и сажать их на скамейку много ума не надо.
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