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    Роналду хочет покинуть «МЮ» из-за Месси. Он опасается, что аргентинец опередит его по голам в ЛЧ

    Нападающий Криштиану Роналду намерен уйти из «Манчестер Юнайтед» по трем причинам:

    • желание бороться за трофеи;
    • семейные обстоятельства;
    • амбиции сохранить статус лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов.

    Роналду опасается, что если он пропустит сезон ЛЧ, то к нему по числу голов в турнире приблизится форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

    Сейчас португалец опережает аргентинца на 15 забитых мячей – 140 против 125.

    Также 37-летний футболист стремится обогнать Месси по голам на групповом этапе Лиги чемпионов. Пока у конкурента на три мяча больше – 76 против 73.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1038

      САНЁК17 7 минут назад

      Чушь,Рона предлагал свой помощь в качестве забивающей в любом клубе,кто стремится побеждать в ЛЧ,может кто нибудь нуждается в его услуги,я так думаю не иначе.

      0
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      Рейтинг: +13303

      playsh 37 минут назад

      Действительно чушь.Оба игрока,и Месси и Роналду,надолго,если не навсегда, останутся лучшими на планете,остальная статистика до лампочки.

      2
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      Рейтинг: +43

      Житель планетв Земля 40 минут назад

      Источник: The Athletic-----Ну понятно.)))

      1
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      Рейтинг: +68

      Александр.Т. 49 минут назад

      Такую чушь пишут

      2
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