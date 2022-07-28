Роналду хочет покинуть «МЮ» из-за Месси. Он опасается, что аргентинец опередит его по голам в ЛЧ

Нападающий Криштиану Роналду намерен уйти из «Манчестер Юнайтед» по трем причинам:

желание бороться за трофеи;

семейные обстоятельства;

амбиции сохранить статус лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов.

Роналду опасается, что если он пропустит сезон ЛЧ, то к нему по числу голов в турнире приблизится форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

Сейчас португалец опережает аргентинца на 15 забитых мячей – 140 против 125.

Также 37-летний футболист стремится обогнать Месси по голам на групповом этапе Лиги чемпионов. Пока у конкурента на три мяча больше – 76 против 73.