Роналду хочет покинуть «МЮ» из-за Месси. Он опасается, что аргентинец опередит его по голам в ЛЧ

Нападающий Криштиану Роналду намерен уйти из «Манчестер Юнайтед» по трем причинам:
- желание бороться за трофеи;
- семейные обстоятельства;
- амбиции сохранить статус лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов.
Роналду опасается, что если он пропустит сезон ЛЧ, то к нему по числу голов в турнире приблизится форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
Сейчас португалец опережает аргентинца на 15 забитых мячей – 140 против 125.
Также 37-летний футболист стремится обогнать Месси по голам на групповом этапе Лиги чемпионов. Пока у конкурента на три мяча больше – 76 против 73.
Источник: The Athletic