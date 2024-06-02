Алипу зашьют голову после травмы во время празднования Кубка

Защитник «Зенита» Нуралы Алип сообщил о самочувствии после травмы головы. Ее игрок получил во время празднования трофея.

«Я думал, что крышка идет вместе с Кубком, а она не была закреплена. Она упала прям… Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь, кровь идет струeй. Пришлось сесть на землю, было очень больно.

Сейчас пойду зашивать. Надеюсь, у всех есть видео. Даже когда с Владиславом Торопом столкнулись, не такой удар был. Рана 4–5 сантиметров!» – сказал игрок.