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    • Алипу зашьют голову после травмы во время празднования Кубка

    Алипу зашьют голову после травмы во время празднования Кубка

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип сообщил о самочувствии после травмы головы. Ее игрок получил во время празднования трофея.

    «Я думал, что крышка идет вместе с Кубком, а она не была закреплена. Она упала прям… Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь, кровь идет струeй. Пришлось сесть на землю, было очень больно.

    Сейчас пойду зашивать. Надеюсь, у всех есть видео. Даже когда с Владиславом Торопом столкнулись, не такой удар был. Рана 4–5 сантиметров!» – сказал игрок.

    • Алип забил победный мяч.
    • Это его единственный гол в сезоне.
    • «Зенит» взял все 3 трофея сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2024 22:49
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Павелий
    1717360460
    Даже когда ты травмировал Торопа! Называй вещи своими именами.
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    qwertyйцукен
    1717360466
    Я думал, что крышка идет вместе с Кубком, а она не была закреплена===== А вот еврокубки без всяких крышек.В этой Гейропе заботятся о безопастности футболистов.Гы гы
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    serhio80
    1717366121
    в кубок его голову зашейте, хоть какой то эксклюзив)
    Ответить
    odoon
    1717370735
    Кубок на сколько матчей дисквалифицировали?
    Ответить
    The only one
    1717381926
    Ответочка за Торопа прилетела
    Ответить
    Каратель
    1717385695
    Сейчас комитет по этике РФС оштрафует кубок,а пото руководство зинки напишет жалобу в CAS на кубок...вроде просто кубок,жестянка так сказать,а помойных тоже не признает)
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    Pourquoi pas
    1717395061
    Там не зашивать, там клепать надо)))
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