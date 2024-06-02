Жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России перенесена – известна причина

По окончании суперфинала Фонбет Кубка России должна была состояться жеребьевка группового этапа следующего сезона. Ее перенесли.

«В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению суперфинала и конференции РФС, бюро исполкома РФС не вынесло окончательно решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Жеребьевка будет проведена позднее на следующей неделе», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.