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    • Жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России перенесена – известна причина

    Жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России перенесена – известна причина

    По окончании суперфинала Фонбет Кубка России должна была состояться жеребьевка группового этапа следующего сезона. Ее перенесли.

    «В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению суперфинала и конференции РФС, бюро исполкома РФС не вынесло окончательно решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Жеребьевка будет проведена позднее на следующей неделе», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

    • Групповой этап должен начаться в последних числах июля.
    • Минувший сезон Кубка остался за «Зенитом».
    • Петербуржцы оформили золотой дубль.

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    Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России

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    02.06.2024 21:43
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    Комментарии (4)
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    Ziklop
    1717354305
    отмените этот сраный формат!!!
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    russkiisergei
    1717355168
    причина одна! позору Российского футбола не успели нагреть шары!!!
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    bset
    1717355616
    Типичные российские чиновники. О том, что у них много мероприятий, узнали за час до последнего из них))
    Ответить
    Solist345345
    1717356056
    Не подумали и не успели согласовать с нужными людьми, которые празднуют победу в кубке.
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