Жеребьевка группового этапа Фонбет Кубка России перенесена – известна причина

По окончании суперфинала Фонбет Кубка России должна была состояться жеребьевка группового этапа следующего сезона. Ее перенесли.
«В связи с большим количеством мероприятий, в том числе по организации и проведению суперфинала и конференции РФС, бюро исполкома РФС не вынесло окончательно решения о формате проведения группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Жеребьевка будет проведена позднее на следующей неделе», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
- Групповой этап должен начаться в последних числах июля.
- Минувший сезон Кубка остался за «Зенитом».
- Петербуржцы оформили золотой дубль.