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    • Агент: «Зениту» придется постараться для сохранения Кассьерры»

    Агент: «Зениту» придется постараться для сохранения Кассьерры»

    Луиc Фeлипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, не исключил уход из команды форварда Матео Кассьерры.

    «Я знаю Матео с юных лет, знаю его способности. Он хорошо играл за «Сочи» и со временем продолжил в «Зените». Он молод и может показать гораздо большее, чем свой текущий уровень.

    Готов ли он к европейскому футболу? Без сомнений, и «Зениту» придeтся постараться, чтобы сохранить его в составе, потому что я уверен, что его отсматривают другие клубы. Я не его агент, но в этом уверен, тем более я был посредником его трансфера в «Аякс». Мне удалось привезти их представителей в Колумбию», – сказал Поссо.

    • Кассьерра в «Зените» с 2022 года.
    • Матео стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ (21 гол).
    • С командой он дважды стал чемпионом.

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    Источник: Metaratings

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    02.06.2024 19:13
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1717346847
    Поссо..л ты.
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    FCSpartakM
    1717364216
    такая же бесполезная палка для европейского футбола, как и Азмун. Таких форвардов, на которых нужно играть, чтобы они забивали там пруд пруди.
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