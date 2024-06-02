Агент: «Зениту» придется постараться для сохранения Кассьерры»

Луиc Фeлипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, не исключил уход из команды форварда Матео Кассьерры.

«Я знаю Матео с юных лет, знаю его способности. Он хорошо играл за «Сочи» и со временем продолжил в «Зените». Он молод и может показать гораздо большее, чем свой текущий уровень.

Готов ли он к европейскому футболу? Без сомнений, и «Зениту» придeтся постараться, чтобы сохранить его в составе, потому что я уверен, что его отсматривают другие клубы. Я не его агент, но в этом уверен, тем более я был посредником его трансфера в «Аякс». Мне удалось привезти их представителей в Колумбию», – сказал Поссо.