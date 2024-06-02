Семак прокомментировал победу «Зенита» в Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после суперфинала Фонбет Кубка России против «Балтики» (2:1).

«Очередная эмоциональная игра. Матч для нас складывался достаточно непросто, много проигрывали по ходу матча. К сожалению, в первом тайме ошибались достаточно часто, были хорошие моменты, выход один на один. Где-то не хватало нам концентрации. Не могли забить сами в первом тайме и во втором.

Слава богу, что смогли забить первый мяч. Потом уже появились шансы. Очень рад, что не довели до пенальти, а смогли забить в основное время. Добавляет эмоций, когда забиваешь на последних минутах. В этом сезоне получили достаточно эмоций», – сказал Семак.