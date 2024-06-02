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    Семак прокомментировал победу «Зенита» в Кубке

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после суперфинала Фонбет Кубка России против «Балтики» (2:1).

    «Очередная эмоциональная игра. Матч для нас складывался достаточно непросто, много проигрывали по ходу матча. К сожалению, в первом тайме ошибались достаточно часто, были хорошие моменты, выход один на один. Где-то не хватало нам концентрации. Не могли забить сами в первом тайме и во втором.

    Слава богу, что смогли забить первый мяч. Потом уже появились шансы. Очень рад, что не довели до пенальти, а смогли забить в основное время. Добавляет эмоций, когда забиваешь на последних минутах. В этом сезоне получили достаточно эмоций», – сказал Семак.

    • «Зенит» взял все 3 трофея сезона.
    • Петербуржцы в 5-й раз взяли Кубок.
    • 13 июля в матче за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.06.2024 21:20
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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1717353626
    В этом сезоне получили достаточно эмоций! Мда, уж, эмоций в этом сезоне было предостаточно!
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    ВетеR
    1717353888
    молчал бы физрук "бразильский"
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