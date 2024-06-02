«Где «Газпром», там победы»: Ротенберг – о золотом дубле «Зенита»

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг отреагировал на золотой дубль «Зенита».

В финале Фонбет Кубка России петербуржцы победили «Балтику» (2:1).

«В этом сезоне сине-бело-голубые показали, что они команда с настоящими бойцовскими качествами, с настоящим чемпионским духом. И в Суперкубке, и чемпионате, и в Кубке России для «Зенита» все складывалось непросто, но наши земляки боролись, переламывали сложнейшие игры и добивались важнейших побед.

Мы обязательно возьмем на вооружение зенитовский дух победителей, и в следующем сезоне будем бороться так же самоотверженно, так же хладнокровно как и сине-бело-голубые. Таков наш общий путь к победам!

Мы еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку всего петербургского спорта! Поздравляю с золотым треблов «Зенита» всех футболистов, тренеров, персонал, менеджеров команды, всех петербуржцев, всех болельщиков сине-бело-голубых по всей стране!» – написал Ротенберг.