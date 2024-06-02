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    • «Где «Газпром», там победы»: Ротенберг – о золотом дубле «Зенита»

    «Где «Газпром», там победы»: Ротенберг – о золотом дубле «Зенита»

    Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг отреагировал на золотой дубль «Зенита».

    • В финале Фонбет Кубка России петербуржцы победили «Балтику» (2:1).

    «В этом сезоне сине-бело-голубые показали, что они команда с настоящими бойцовскими качествами, с настоящим чемпионским духом. И в Суперкубке, и чемпионате, и в Кубке России для «Зенита» все складывалось непросто, но наши земляки боролись, переламывали сложнейшие игры и добивались важнейших побед.

    Мы обязательно возьмем на вооружение зенитовский дух победителей, и в следующем сезоне будем бороться так же самоотверженно, так же хладнокровно как и сине-бело-голубые. Таков наш общий путь к победам!

    Мы еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку всего петербургского спорта! Поздравляю с золотым треблов «Зенита» всех футболистов, тренеров, персонал, менеджеров команды, всех петербуржцев, всех болельщиков сине-бело-голубых по всей стране!» – написал Ротенберг.

    • «Зенит» выиграл все трофеи сезона.
    • 13 июля в матче за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

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    Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга

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    02.06.2024 20:37
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    Комментарии (9)
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    Suvorov71
    1717350450
    Даже нет сомнений где промквас, там покупки, вот с этим можно согласиться, а так помойка она и есть помойка, позор. импотенция и вонь, вот что такое помойные из питера
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    ...уефан
    1717350971
    ..."Дядя, ты дурак?"(с)...
    Ответить
    qwertyйцукен
    1717351349
    В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток в 629,1 млрд руб. Гы гы
    Ответить
    RUSARM
    1717352957
    Нет газпрёма,бзенит в пердиве-все просто!!!
    Ответить
    Алексей З
    1717356399
    Газпром ещё не банкрот ?
    Ответить
    Pourquoi pas
    1717359515
    А северные потоки сожрали боевые бобры...
    Ответить
    AtticusFinch
    1717360806
    Мы в этом и не сомневались уже шесть лет подряд! это же народное достояние -пользуйтесь на здоровье
    Ответить
    FCSpartakM
    1717364126
    Ну в хоккее нельзя еще привезти 20 канадцев
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