Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в суперфинале против «Зенита»

Уже бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил суперфинал Фонбет Кубка России против «Зенита» (1:2).

Калининградцы вели в счете.

Решающий гол «Зенит» забил на 90+5 минуте.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Но болельщики Калининграда могут гордится нашей командой. Играют 22 футболиста, победил «Зенит». Тяжело подводить итоги.

Но после такого финала можно уверенно сказать, что будущее у этой команды есть. При поддержке нынешнего спонсора, руководства клуба и административного штаба «Балтика» действительно может развиваться. Эти ребята могут построить хорошую команду на долгие годы», – сказал Игнашевич.