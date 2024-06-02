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    • Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в суперфинале против «Зенита»

    Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в суперфинале против «Зенита»

    Уже бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил суперфинал Фонбет Кубка России против «Зенита» (1:2).

    • Калининградцы вели в счете.
    • Решающий гол «Зенит» забил на 90+5 минуте.

    «Поздравляю «Зенит» с победой. Но болельщики Калининграда могут гордится нашей командой. Играют 22 футболиста, победил «Зенит». Тяжело подводить итоги.

    Но после такого финала можно уверенно сказать, что будущее у этой команды есть. При поддержке нынешнего спонсора, руководства клуба и административного штаба «Балтика» действительно может развиваться. Эти ребята могут построить хорошую команду на долгие годы», – сказал Игнашевич.

    • После игры тренер объявил об уходе из «Балтики».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2024 22:34
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1717357128
    Речи и Семака и Игнашевича читать и слушать одно удовольствие! Они говорят правду!
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    DOCTOR PENALTY
    1717357732
    Спасибо за игру! Потрепали нервы ГП.
    Ответить
    Pourquoi pas
    1717358092
    Браво, Сергей Игнашевич! Хорошая игра!
    Ответить
    raritet
    1717400825
    Игнашевич , молодец. Хорошая команда.
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