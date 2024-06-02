Абаскаль попрощался со «Спартаком» спустя 1,5 месяца после отставки

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал прощальный пост в адрес клуба.

Испанец уволен в апреле – с момента отставки прошло 1,5 месяца.

«Сегодня я испытываю чувство благодарности к спартаковской семье. Путь, который мы прошли, навсегда останется в моей памяти. Каждый момент, проведeнный вместе, был драгоценным даром, который я никогда не забуду.

Я покинул этот клуб со знанием того, что каждый день отдавал ему свою силу и энергию. Спасибо за тeплый приeм с первого дня и за вашу поддержку. Благодарю всех моих футболистов, руководство клуба и «Лукойла», а также всех сотрудников и работников клуба», – написал Абаскаль в соцсетях.