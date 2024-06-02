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    • Абаскаль попрощался со «Спартаком» спустя 1,5 месяца после отставки

    Абаскаль попрощался со «Спартаком» спустя 1,5 месяца после отставки

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опубликовал прощальный пост в адрес клуба.

    • Испанец уволен в апреле – с момента отставки прошло 1,5 месяца.

    «Сегодня я испытываю чувство благодарности к спартаковской семье. Путь, который мы прошли, навсегда останется в моей памяти. Каждый момент, проведeнный вместе, был драгоценным даром, который я никогда не забуду.

    Я покинул этот клуб со знанием того, что каждый день отдавал ему свою силу и энергию. Спасибо за тeплый приeм с первого дня и за вашу поддержку. Благодарю всех моих футболистов, руководство клуба и «Лукойла», а также всех сотрудников и работников клуба», – написал Абаскаль в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2024 22:12
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    Комментарии (18)
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    VPERDIV SPARTAK
    1717355966
    Бегал ты очень быстро в раздевалку и на поезд)) это и мы помним) на Беришу набросился драться) такого клоуна мы не забудем)
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    DOCTOR PENALTY
    1717357509
    А чё через 1,5 мес?.. Уж написал бы через 1,5 года.
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    Pourquoi pas
    1717358320
    Чё, проспался??? )))
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    Бриг
    1717360519
    Молодой еще, медленно доходит. Но хорошо, что доходит все-таки.
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    алдан2014
    1717381569
    Приятно читать новости за Спартак. Болелы зенита за нас переживают,тут как тут. Спасибо вам коллеги. Лишнее подтверждение,что спам самый популярный,хотя и золотой дубль у зени. Согласитесь,что Спартак интереснее вашего клуба
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    Цугундeр
    1717387353
    Досчитал наконец-то денюжки , восхитился и выдал "спасибо ".
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    DVOK68
    1717395123
    Тьфу на тебя ещё раз.(с) "Иван Васильевич меняет профессию".
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    mahan
    1717402362
    Лучше бы тебя вообще не было в Спартаке.
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