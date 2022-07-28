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    ЦСКА подтвердил трансфер капитана «Партизана» Зделара

    Опорный полузащитник «Партизана» Саша Зделар официально стал игроком ЦСКА.

    Московский клуб подтвердил трансфер, опубликовав ролик с 27-летним новичком в своем телеграм-канале.

    По данным Transfermarkt, ЦСКА заплатил за серба 500 тысяч евро.

    Контракт хавбека рассчитан до 2025 года.

    • Зделар был капитаном «Партизана».
    • В составе белградской команды он забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.
    • Рыночная стоимость балканца – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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