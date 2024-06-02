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    • Реакция Губерниева на победу «Зенита» в Фонбет Кубке России

    Реакция Губерниева на победу «Зенита» в Фонбет Кубке России

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Зенита» в финале Фонбет Кубка России против «Балтики» (2:1).

    «Ну, «Реал» научился вытаскивать любые матчи в Европе, а «Зенит» – в России! Этому не научить на тренировках. Даже если скупить всех, кого хочешь, тоже не факт, что поможет.

    И если один с метра в пустые ворота не попадает, то это тоже не повод отдавать трофеи. Другие забьют!» – написал Губерниев.

    • «Зенит» оформил золотой дубль.
    • Петербуржцы в 5-й раз взяли Кубок.
    • 13 июля в матче за OLIMPBET-Суперкубок России по футболу «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    02.06.2024 20:30
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    Комментарии (4)
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    VVM1964
    1717349742
    "И если один с метра в пустые ворота не попадает, то это тоже не повод отдавать трофеи. Другие забьют!" - ну а если другие не забьют, то.... "Зенит не сможет, судья поможет" !!! )))
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    Литейный 4 (returned)
    1717351834
    Просто Зенит это российский супер клуб. Гыгыгы
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    somn
    1717353089
    Если честно, мне игра "Зенита" в этом сезоне не импонирует. Но ведь победителей не судят! Можно сколь угодно обс...ть "Зенит", но какого чёрта вы не могли его обыграть? Ведь даже коэффициент судейских ошибок минус 8!
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