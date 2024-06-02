Реакция Губерниева на победу «Зенита» в Фонбет Кубке России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Зенита» в финале Фонбет Кубка России против «Балтики» (2:1).
«Ну, «Реал» научился вытаскивать любые матчи в Европе, а «Зенит» – в России! Этому не научить на тренировках. Даже если скупить всех, кого хочешь, тоже не факт, что поможет.
И если один с метра в пустые ворота не попадает, то это тоже не повод отдавать трофеи. Другие забьют!» – написал Губерниев.
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