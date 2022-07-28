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    Роналду просил «Манчестер Юнайтед» расторгнуть с ним контракт. Клуб отказал

    Нападающий Криштиану Роналду готов прекратить сотрудничество с «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию.

    37-летний футболист сообщил руководству клуба о желании расторгнуть контракт, рассчитанный до 2023 года.

    Это позволило бы «МЮ» сэкономить на зарплате португальца, которая составляет 360 тысяч фунтов в неделю.

    Однако «Юнайтед» не заинтересован в уходе Роналду этим летом.

    • Форвард не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11189

      Алексей З 24 минуты назад

      Санта-Барбара.
      Прекрасная личная статистика, но как командный игрок никакущий, тут ещё 37 -лет и большая зп.

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