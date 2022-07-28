Роналду просил «Манчестер Юнайтед» расторгнуть с ним контракт. Клуб отказал

Нападающий Криштиану Роналду готов прекратить сотрудничество с «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию.

37-летний футболист сообщил руководству клуба о желании расторгнуть контракт, рассчитанный до 2023 года.

Это позволило бы «МЮ» сэкономить на зарплате португальца, которая составляет 360 тысяч фунтов в неделю.

Однако «Юнайтед» не заинтересован в уходе Роналду этим летом.