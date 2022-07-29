Ловчев поцеловал руку Мостового, благословив его тренерскую карьеру

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» благословил тренерскую карьеру Александра Мостового.

Он подписал расписку, в которой написано: «Я, Евгений Серафимович Ловчев, гарантирую Александру Мостовому, что его тренерский потенциал в Медиалиге возрастет на 50%».

Также Ловчев поцеловал руку Мостового.

Мостовой возглавит команду «AMC Fight Nights» из Медиалиги.

Для него это первый тренерский опыт.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах