Ловчев поцеловал руку Мостового, благословив его тренерскую карьеру

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» благословил тренерскую карьеру Александра Мостового.
Он подписал расписку, в которой написано: «Я, Евгений Серафимович Ловчев, гарантирую Александру Мостовому, что его тренерский потенциал в Медиалиге возрастет на 50%».
Также Ловчев поцеловал руку Мостового.
- Мостовой возглавит команду «AMC Fight Nights» из Медиалиги.
- Для него это первый тренерский опыт.
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Источник: «Матч ТВ»