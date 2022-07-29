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    Ловчев поцеловал руку Мостового, благословив его тренерскую карьеру

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» благословил тренерскую карьеру Александра Мостового.

    Он подписал расписку, в которой написано: «Я, Евгений Серафимович Ловчев, гарантирую Александру Мостовому, что его тренерский потенциал в Медиалиге возрастет на 50%».

    Также Ловчев поцеловал руку Мостового.

    • Мостовой возглавит команду «AMC Fight Nights» из Медиалиги.
    • Для него это первый тренерский опыт.

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 00:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18449

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Посмотрел видео - создалось впечатление, что они там прибухивают в студии .

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