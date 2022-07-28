«Ростов» выпустил собственное пиво. Его уже продают в магазинах

Собственное пиво «Ростова» появилось в открытой продаже.

Пиво уже появилось в нескольких магазинах в Ростове-на-Дону. Цена за банку в одном из мест – 57 рублей.

Изначально выпуск пива был отложен из-за сходства дизайна банки с флагом Украины

«Ростов» занял 9-е место в минувшем сезоне РПЛ.

В новом сезоне команда Валерия Карпина стартовала с двух ничьих.

Фото: телеграм-канал «Желто-синие будни»

«Локoмотив» продает Бека-Бека за 12 млн евро. Почему так дорого?