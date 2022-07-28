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    «Ростов» выпустил собственное пиво. Его уже продают в магазинах

    Собственное пиво «Ростова» появилось в открытой продаже.

    Пиво уже появилось в нескольких магазинах в Ростове-на-Дону. Цена за банку в одном из мест – 57 рублей.

    • Изначально выпуск пива был отложен из-за сходства дизайна банки с флагом Украины
    • «Ростов» занял 9-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • В новом сезоне команда Валерия Карпина стартовала с двух ничьих.

    Фото: телеграм-канал «Жето-синие будни»

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    Источник: телеграм-канал «Жето-синие будни»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5006

      ySS 1 час назад

      Разливают, как и Доны, на заводе питерской Балтики?

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      Рейтинг: +238

      7:1 > ySS 28 минут назад

      оно уже 100 лет назад продано карлсбергу, там от питерского только локация завода)

      0
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      Рейтинг: +5006

      ySS > 7:1 8 минут назад

      Дело не в том, что питерское или какое другое, главное, не своё.
      В краю и в той же Адыгее куда более интересные и своеобразные напитки

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      Рейтинг: +3306

      serhio80 1 час назад

      по фотке понять трудно, но так понимаю что и типа жигулевское и оба дона одинаковы по стоимости и разница только в раскраске банки?

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      Рейтинг: +3897

      Enter2006 1 час назад

      Я могу конечно ошибаться, но вроде уже несколько лет назад я пробовал пиво "Дон".

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      Рейтинг: +18441

      Persona_non_Grata > Enter2006 1 час назад

      Согласен, у меня такое же ощущение, но не несколько лет назад а совсем недавно и раскраска банки справа мне кажется знакомой .

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      Рейтинг: +499

      gunstilzit > Persona_non_Grata 55 минут назад

      Я недавно брал в 5ке баклажку пива Дон.
      Расцветки клубной не было.

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