«Ростов» выпустил собственное пиво. Его уже продают в магазинах

Собственное пиво «Ростова» появилось в открытой продаже.
Пиво уже появилось в нескольких магазинах в Ростове-на-Дону. Цена за банку в одном из мест – 57 рублей.
- Изначально выпуск пива был отложен из-за сходства дизайна банки с флагом Украины
- «Ростов» занял 9-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- В новом сезоне команда Валерия Карпина стартовала с двух ничьих.
Фото: телеграм-канал «Желто-синие будни»
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Источник: телеграм-канал «Желто-синие будни»