Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Ростов» не отпустил уругвайца в аренду

    «Ростов» отказался отпускать в аренду 24-летнего полузащитника Родриго Саравию. Клубу не понравилось отношение футболиста к ситуации, и ростовчане согласны только на продажу уругвайца.

    «Химнасия» из Ла-Платы, в свою очередь, была готова только арендовать хавбека.

    • 24-летний Саравия провел в этом сезоне 20 матчей за «Ростов», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Российский клуб купил игрока у «Пеньяроля» за 1,95 миллиона евро в июле.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Саравии в 2,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2029 года.

    Новости по теме
    «Ростов» может подать в суд на летнего новичка 4
    Каналы «Матч ТВ» покажут все игры Зимнего кубка РПЛ 7
    «Ростов» подтвердил уход российского полузащитника 1
    Источник: страница Агустина Сабалеты в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2025 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 