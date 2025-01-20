«Ростов» не отпустил уругвайца в аренду

«Ростов» отказался отпускать в аренду 24-летнего полузащитника Родриго Саравию. Клубу не понравилось отношение футболиста к ситуации, и ростовчане согласны только на продажу уругвайца.

«Химнасия» из Ла-Платы, в свою очередь, была готова только арендовать хавбека.