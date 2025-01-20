«Ростов» не отпустил уругвайца в аренду

«Ростов» отказался отпускать в аренду 24-летнего полузащитника Родриго Саравию. Клубу не понравилось отношение футболиста к ситуации, и ростовчане согласны только на продажу уругвайца.
«Химнасия» из Ла-Платы, в свою очередь, была готова только арендовать хавбека.
- 24-летний Саравия провел в этом сезоне 20 матчей за «Ростов», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Российский клуб купил игрока у «Пеньяроля» за 1,95 миллиона евро в июле.
- Transfermarkt оценивает стоимость Саравии в 2,5 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2029 года.