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Родригао назвал любимое русское слово

28 июля 2022, 17:02

Защитник «Зенита» Родригао рассказал об общении на русском языке в «Зените».

«Набор слов, который мне известен, с одной стороны, не очень большой, но с другой – не очень маленький. Я знаю футбольные термины, которые помогают на поле – направление, цифры.

При этом, если кто-то говорит со мной достаточно медленно, то я многое понимаю. А если что-то не понимаю, могу переспросить. В целом, с каждым днем чувствую, что продвигаюсь все дальше и дальше.

А вообще, слово, которое мне больше всего нравится – «отлично». Потому что когда его используют по отношению ко мне, значит я все делаю правильно. Я стараюсь как можно чаще слышать это слово по отношению к себе», – сказал Родригао.

  • Родригао перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».
  • Бразилец провел в «Сочи» один сезон.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Родригао
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