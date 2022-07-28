«Рома» договорилась о бесплатной аренде полузащитника «ПСЖ»

Хавбек «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум, вероятно, продолжит карьеру в «Роме».
Римский клуб уже согласовал бесплатную аренду игрока с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
Чтобы перейти в «Рому» на постоянной основе, голландец должен принять участие в половине матчей сезона-2022/23 и помочь команде выйти в Лигу чемпионов.
Если это произойдет, то с Вейналдумом подпишут контракт до 2025 года.
Полузащитник хочет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022, поэтому готов к переходу, но сторонам еще предстоит договориться о порядке выплаты его зарплаты.
- Вейналдум присоединился к «ПСЖ» год назад на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне он провел 38 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: Corriere dello Sport