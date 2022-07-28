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    «Рома» договорилась о бесплатной аренде полузащитника «ПСЖ»

    Хавбек «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум, вероятно, продолжит карьеру в «Роме».

    Римский клуб уже согласовал бесплатную аренду игрока с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

    Чтобы перейти в «Рому» на постоянной основе, голландец должен принять участие в половине матчей сезона-2022/23 и помочь команде выйти в Лигу чемпионов.

    Если это произойдет, то с Вейналдумом подпишут контракт до 2025 года.

    Полузащитник хочет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022, поэтому готов к переходу, но сторонам еще предстоит договориться о порядке выплаты его зарплаты.

    • Вейналдум присоединился к «ПСЖ» год назад на правах свободного агента.
    • В дебютном сезоне он провел 38 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Corriere dello Sport

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