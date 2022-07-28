«Рома» договорилась о бесплатной аренде полузащитника «ПСЖ»

Хавбек «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум, вероятно, продолжит карьеру в «Роме».

Римский клуб уже согласовал бесплатную аренду игрока с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

Чтобы перейти в «Рому» на постоянной основе, голландец должен принять участие в половине матчей сезона-2022/23 и помочь команде выйти в Лигу чемпионов.

Если это произойдет, то с Вейналдумом подпишут контракт до 2025 года.

Полузащитник хочет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022, поэтому готов к переходу, но сторонам еще предстоит договориться о порядке выплаты его зарплаты.