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    Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции. Ему грозит два года тюрьмы

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может попасть в тюрьму из-за своего трансфера из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

    Судебные иски поданы против футболиста, его родителей, а также бывших президентов каталонского клуба Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу.

    Истец – компания DIS, которая владела 40% трансферных прав на бразильца. Они считают, что из-за фиктивных договоров не получили полагающуюся сумму от сделки и требуют компенсацию в размере более 150 миллионов евро.

    Прокуратура просит приговорить Неймара к двум годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 10 миллионов евро. DIS настаивает на лишении футболиста свободы на пятилетний срок.

    Судебные заседания по этому делу запланированы на октябрь 2022 года.

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    Источник: El País

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15645

      Barmaleushka 30 минут назад

      Пора в тарасовку "лыжи мастырить" - там укроют .

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      Рейтинг: +1839

      Maxi_7 42 минуты назад

      Он там быстро вольётся в систему, ведь в тюрьмах любят петухов...

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