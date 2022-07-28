Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции. Ему грозит два года тюрьмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар может попасть в тюрьму из-за своего трансфера из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Судебные иски поданы против футболиста, его родителей, а также бывших президентов каталонского клуба Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу.

Истец – компания DIS, которая владела 40% трансферных прав на бразильца. Они считают, что из-за фиктивных договоров не получили полагающуюся сумму от сделки и требуют компенсацию в размере более 150 миллионов евро.

Прокуратура просит приговорить Неймара к двум годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 10 миллионов евро. DIS настаивает на лишении футболиста свободы на пятилетний срок.

Судебные заседания по этому делу запланированы на октябрь 2022 года.