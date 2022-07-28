Губернатор Самарской области ожидает возвращение Пиняева на поле в сентябре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о состоянии нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Прямо перед эфиром разговаривал с Пиняевым. Хорошие новости есть – он прошел телемедицинское обследование, будет консервативное лечение.

Ждeм мы Сергея на поле месяца через полтора, дай бог», – заявил Азаров.

У 17-летнего Пиняева возникли проблемы с легкими.

Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс