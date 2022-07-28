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    Губернатор Самарской области ожидает возвращение Пиняева на поле в сентябре

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о состоянии нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

    «Прямо перед эфиром разговаривал с Пиняевым. Хорошие новости есть – он прошел телемедицинское обследование, будет консервативное лечение.

    Ждeм мы Сергея на поле месяца через полтора, дай бог», – заявил Азаров.

    • У 17-летнего Пиняева возникли проблемы с легкими.
    • Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

    Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16542

      Cleaner 29 минут назад

      17-летний больной игрок поможет Крылышкам??? Значит СОВСЕМ ПЛОХИ дела у команды...(

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      Рейтинг: +11189

      Алексей З 41 минуту назад

      Год, пол-года, теперь полтора месяца, не удивлюсь если парень выйдет уже через тур.
      Как это оценить ?
      Бездарная медицина или опять какие-то " тёмные делишки " ?

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