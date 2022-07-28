Губернатор Самарской области ожидает возвращение Пиняева на поле в сентябре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о состоянии нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.
«Прямо перед эфиром разговаривал с Пиняевым. Хорошие новости есть – он прошел телемедицинское обследование, будет консервативное лечение.
Ждeм мы Сергея на поле месяца через полтора, дай бог», – заявил Азаров.
- У 17-летнего Пиняева возникли проблемы с легкими.
- Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс
Источник: «Чемпионат»