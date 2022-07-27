«Никакой операции не надо». Пиняев пропустит менее полугода

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин назвал новые сроки восстановления футболиста «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Он в больнице с пневмотораксом.

«Сегодня два раза разговаривал с Пиняевым. У него все хорошо, никакой операции не надо. Скоро он вернется в строй, ему не потребуются эти полгода, о которых писали», – сказал Ларин.

У Пиняева возникли проблемы с легкими.

Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев играл за «Чертаново», когда им руководил Ларин.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс