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    Личка: «Молодые игроки больше думают о деньгах, о машинах. Футболу надо отдавать 24 часа в сутки»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка пожаловался на психологию молодых футболистов.

    «Молодые футболисты больше думают о деньгах, какую машину купить. Через десять минут после окончания тренировки он уже не в раздевалке, потому что ему надо идти в кафе, его там ждет девушка, которая хочет делать покупки. Молодые хорошо зарабатывают, но забывают, что в первую очередь они футболисты, надо делать свою работу.

    Футбол — это полтора часа и домой? Нет, футбол — это 24 часа, надо готовиться на тренировках, следить за питанием, восстановлением», – сказал чех.

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    Источник: «Матч ТВ»

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