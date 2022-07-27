Федотов рассказал об эмоциях во время матча против «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по матчу второго тура РПЛ против «Сочи» (3:0). Это его бывший клуб.

«Задача была одна, чтобы ЦСКА показал хороший футбол, который понравился бы нашим болельщикам, а также дал результат. Ничего больше, поверьте. Что касается «Сочи», ещe свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились ещe недавно. Теперь это история.

Всe решалось на футбольном поле, и я очень рад, что ЦСКА добился заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом», – сказал Федотов.