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    Федотов рассказал об эмоциях во время матча против «Сочи»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по матчу второго тура РПЛ против «Сочи» (3:0). Это его бывший клуб.

    «Задача была одна, чтобы ЦСКА показал хороший футбол, который понравился бы нашим болельщикам, а также дал результат. Ничего больше, поверьте. Что касается «Сочи», ещe свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились ещe недавно. Теперь это история.

    Всe решалось на футбольном поле, и я очень рад, что ЦСКА добился заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом», – сказал Федотов.

    • ЦСКА лидирует в РПЛ, не имея пропущенных мячей.
    • Следующий соперник – «Пари НН».
    • «Сочи» с Федотовым брал серебро РПЛ.

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    Источник: Bobsoccer

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