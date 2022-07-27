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    Стадион «Факела» готов к РПЛ. На матче с «Динамо» ожидается 15 тысяч зрителей

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что реконструкция домашнего стадиона «Факела» в Воронеже завершена.

    «Центральный стадион профсоюзов готов к игре «Факела» с «Динамо». Мы сделали всe в поставленные сроки, чтобы проводить здесь матчи Премьер-лиги. Успели всe.

    Отдельно обращусь к болельщикам. Попрошу их приходить на стадион пораньше. Будет новая система пропусков, а на стадион придет больше 15 тысяч болельщиков. Надеюсь, обойдeмся без сбоев в работе», – написал Гусев в телеграме.

    • «Факел» смог реализовать 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
    • Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
    • «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.

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    Источник: телеграм-канал Александра Гусева

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