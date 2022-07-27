Стадион «Факела» готов к РПЛ. На матче с «Динамо» ожидается 15 тысяч зрителей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что реконструкция домашнего стадиона «Факела» в Воронеже завершена.
«Центральный стадион профсоюзов готов к игре «Факела» с «Динамо». Мы сделали всe в поставленные сроки, чтобы проводить здесь матчи Премьер-лиги. Успели всe.
Отдельно обращусь к болельщикам. Попрошу их приходить на стадион пораньше. Будет новая система пропусков, а на стадион придет больше 15 тысяч болельщиков. Надеюсь, обойдeмся без сбоев в работе», – написал Гусев в телеграме.
- «Факел» смог реализовать 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
- Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
- «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.
Источник: телеграм-канал Александра Гусева