Стадион «Факела» готов к РПЛ. На матче с «Динамо» ожидается 15 тысяч зрителей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что реконструкция домашнего стадиона «Факела» в Воронеже завершена.

«Центральный стадион профсоюзов готов к игре «Факела» с «Динамо». Мы сделали всe в поставленные сроки, чтобы проводить здесь матчи Премьер-лиги. Успели всe.

Отдельно обращусь к болельщикам. Попрошу их приходить на стадион пораньше. Будет новая система пропусков, а на стадион придет больше 15 тысяч болельщиков. Надеюсь, обойдeмся без сбоев в работе», – написал Гусев в телеграме.