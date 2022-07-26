Быстров: «Две недели тренировался с женской командой, передавал опыт»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о тренировках с женской командой.

«У нас в Питере женский футбол в надeжных руках. Если два года назад я говорил, что женского футбола не существует, то сейчас он начинает возрождаться у нас в стране.

Начали появляться детско-юношеские школы, где тренируются девочки. Хотя бы с этого начать. Если раньше на весь чемпионат было 50 девчонок, то сейчас намного больше. Каждая девчонка, которая желает заняться футболом, сейчас может это сделать.

Готов ли тренировать женскую команду? Скажу больше, я с ними в прошлом году тренировался две недели, передавал свой опыт. Моя дочка год занималась футболом», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».