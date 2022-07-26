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    Быстров: «Две недели тренировался с женской командой, передавал опыт»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о тренировках с женской командой.

    «У нас в Питере женский футбол в надeжных руках. Если два года назад я говорил, что женского футбола не существует, то сейчас он начинает возрождаться у нас в стране.

    Начали появляться детско-юношеские школы, где тренируются девочки. Хотя бы с этого начать. Если раньше на весь чемпионат было 50 девчонок, то сейчас намного больше. Каждая девчонка, которая желает заняться футболом, сейчас может это сделать.

    Готов ли тренировать женскую команду? Скажу больше, я с ними в прошлом году тренировался две недели, передавал свой опыт. Моя дочка год занималась футболом», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.07.2022 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1536

      Benifacto 28 минут назад

      да нету и щас женского футбола, шляпа это галимая....

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      Рейтинг: +24119

      JTherry 1 час назад

      "в прошлом году тренировался две недели, передавал свой опыт..."
      ...девять месяцев спустя результаты "опытов" стали появляться на свет...) ух, и шалун ты, Володька..!!!)))

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      Рейтинг: +227

      7:1 > JTherry 1 час назад

      после спартака он уже не по этой части)

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