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    Джорджевичем интересуются три клуба РПЛ

    Игорь Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, сообщил, что у его клиента есть три предложения из РПЛ.

    «Вокруг Луки сейчас ходят множество слухов, но есть и те клубы, которые действительно рассматривают моего клиента. Мы думаем и каждый день ждем предложения. В основном, это предложения из России.

    Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту.

    Джорджевич последний раз играл в прошлом году. Он восстанавливался от травмы, но это не помешало забить ему за сезон шесть мячей. Сейчас Лука полностью здоров и готов показать себя. Сейчас мы рассматриваем все предложения и вместе с футболистом решаем, какой из вариантов лучше.

    Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич», — сказал Глушевич.

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    Источник: Sport24

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