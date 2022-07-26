Джорджевичем интересуются три клуба РПЛ

Игорь Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, сообщил, что у его клиента есть три предложения из РПЛ.

«Вокруг Луки сейчас ходят множество слухов, но есть и те клубы, которые действительно рассматривают моего клиента. Мы думаем и каждый день ждем предложения. В основном, это предложения из России.

Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту.

Джорджевич последний раз играл в прошлом году. Он восстанавливался от травмы, но это не помешало забить ему за сезон шесть мячей. Сейчас Лука полностью здоров и готов показать себя. Сейчас мы рассматриваем все предложения и вместе с футболистом решаем, какой из вариантов лучше.

Думаю, на следующей неделе станет ясно, в какой команде окажется Джорджевич», — сказал Глушевич.