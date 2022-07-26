«Текстильщик» подписал 43-летнего защитника

Клуб группы 2 Второй лиги «Текстильщик» усилился 43-летним защитником Виталием Пугиным. Контракт рассчитан на год.

Пугин возобновил карьеру после того как завершил ее в 2014 году. Последним его клубом тоже был «Текстильщик».

Виталий Пугин также входит в тренерский штаб ивановцев.