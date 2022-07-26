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«Текстильщик» подписал 43-летнего защитника

26 июля 2022, 16:50
1

Клуб группы 2 Второй лиги «Текстильщик» усилился 43-летним защитником Виталием Пугиным. Контракт рассчитан на год.

Пугин возобновил карьеру после того как завершил ее в 2014 году. Последним его клубом тоже был «Текстильщик».

Виталий Пугин также входит в тренерский штаб ивановцев.

  • Главный тренер «Текстильщика» – бывший игрок сборной России Игорь Колыванов.
  • «Текстильщик» по итогам прошлого сезона вылетел из Первой лиги.
  • В 1-м своем матче Второй лиги «Текстильщик» победил на выезде «Муром».

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Источник: телеграм-канал «Текстильщика»
Россия. Вторая лига. Группа 2 Текстильщик Пугин Виталий
Комментарии (1)
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zigbert
1658855258
Видать силы еще не истратил. Удачи в Текстильщике Виталий!
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