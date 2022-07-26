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    «Текстильщик» подписал 43-летнего защитника

    Клуб группы 2 Второй лиги «Текстильщик» усилился 43-летним защитником Виталием Пугиным. Контракт рассчитан на год.

    Пугин возобновил карьеру после того как завершил ее в 2014 году. Последним его клубом тоже был «Текстильщик».

    Виталий Пугин также входит в тренерский штаб ивановцев.

    • Главный тренер «Текстильщика» – бывший игрок сборной России Игорь Колыванов.
    • «Текстильщик» по итогам прошлого сезона вылетел из Первой лиги.
    • В 1-м своем матче Второй лиги «Текстильщик» победил на выезде «Муром».

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    Источник: телеграм-канал «Текстильщика»

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11119

      Алексей З 14 минут назад

      Это говорит об уровне 2-ой лиги.
      Я ошибочно думал , что там смену готовят , а оказалось это "тихая гавань" для пенсионеров.
      Кому это надо ?

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