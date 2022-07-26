«Текстильщик» подписал 43-летнего защитника

Клуб группы 2 Второй лиги «Текстильщик» усилился 43-летним защитником Виталием Пугиным. Контракт рассчитан на год.
Пугин возобновил карьеру после того как завершил ее в 2014 году. Последним его клубом тоже был «Текстильщик».
Виталий Пугин также входит в тренерский штаб ивановцев.
- Главный тренер «Текстильщика» – бывший игрок сборной России Игорь Колыванов.
- «Текстильщик» по итогам прошлого сезона вылетел из Первой лиги.
- В 1-м своем матче Второй лиги «Текстильщик» победил на выезде «Муром».
Источник: телеграм-канал «Текстильщика»