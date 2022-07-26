Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    «Химки» отпустят Глушакова в «Спартак» при одном условии

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал желание полузащитника Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».

    «Я думаю, что Денис счастлив в футбольном клубе «Химки». Много раз говорил, что «Спартак» может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран — главным тренером.

    Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в «Спартак», то мы будем счастливы и отпустим Дениса», — заявил Терюшков.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
    • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

    Новости по теме
    Глушаков: «Я еще вернусь в «Спартак» игроком, подождите» 4
    Глушаков: «Зарема – образованный человек. Она разбирается в футболе» 5
    «Глушаков забронировал бар с белым роялем». Юран – о том, как «Химки» отмечали сохранение прописки в РПЛ 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11