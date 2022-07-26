«Химки» отпустят Глушакова в «Спартак» при одном условии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал желание полузащитника Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».

«Я думаю, что Денис счастлив в футбольном клубе «Химки». Много раз говорил, что «Спартак» может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран — главным тренером.

Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в «Спартак», то мы будем счастливы и отпустим Дениса», — заявил Терюшков.