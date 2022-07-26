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«Химки» отпустят Глушакова в «Спартак» при одном условии

26 июля 2022, 12:40
9

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал желание полузащитника Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».

«Я думаю, что Денис счастлив в футбольном клубе «Химки». Много раз говорил, что «Спартак» может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран — главным тренером.

Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в «Спартак», то мы будем счастливы и отпустим Дениса», — заявил Терюшков.

  • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
  • В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Экс-капитану «Спартака» 35 лет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Глушаков Денис Терюшков Роман
Комментарии (9)
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серега кашин
1658828721
да позвали бы и так пошел
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R_a_i_n
1658831454
Стата не плохая.
Ответить
Старикан
1658831788
Пусть этот чепушила в химках свой футбольный век доживает...
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vladimir-7
1658832426
Пока Федун в клубе, Глушака там не будет
Ответить
mahan
1658832485
Себе его оставьте, он нам не нужен. Его никогда не простят болельщики из-за того, что он сделал.
Ответить
Беспонтий
1658832983
капитаном? как говаривалось раньше лучше дочь проститутка чем сын ефрейтор
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Enter2006
1658835376
Вот и вся правда о ГосДуре, настолько делать нечего депутатам что во всех дырках затычки. Если бы хреначили на все 100% - не было времени бы столько комментариев давать.
Ответить
alefreddy
1658857492
может и прижился годок но капитаном никто не возьмет
Ответить
zigbert
1659006487
И Юру Жиркова пусть прихватят на всякий случай.
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