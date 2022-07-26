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    «Покинул теплое место в «Зените». Газизов вспомнил, как уговорил Семака возглавить «Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    «Тогда от нас уходил главный тренер Виктор Михайлович Ганчаренко, мы только начали движение, были в середине таблицы, на седьмом месте. И поэтому хотелось так же продолжать.

    Мне позвонил мой старший друг, хороший товарищ Геннадий Сергеевич Орлов, я его очень уважаю. Он мне подсказал: «Посмотри в сторону Сергея Богдановича». Я взял его телефон, набрал ему, мы с ним встретились.

    Переговоры были недолгими, хотя у него большая семья, тяжело было перевозить, это был вызов. А так Сергей Богданович решил тогда, что надо двигаться вперед. Он покинул свое теплое место в «Зените», решил двигаться, и это решение оказалось верным что с нашей, что с его стороны», – сказал Газизов.

    • Семак тренировал «Уфу» с 2016 по 2018-й год.
    • «Зенит» под руководством Семака четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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