«Покинул теплое место в «Зените». Газизов вспомнил, как уговорил Семака возглавить «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Тогда от нас уходил главный тренер Виктор Михайлович Ганчаренко, мы только начали движение, были в середине таблицы, на седьмом месте. И поэтому хотелось так же продолжать.

Мне позвонил мой старший друг, хороший товарищ Геннадий Сергеевич Орлов, я его очень уважаю. Он мне подсказал: «Посмотри в сторону Сергея Богдановича». Я взял его телефон, набрал ему, мы с ним встретились.

Переговоры были недолгими, хотя у него большая семья, тяжело было перевозить, это был вызов. А так Сергей Богданович решил тогда, что надо двигаться вперед. Он покинул свое теплое место в «Зените», решил двигаться, и это решение оказалось верным что с нашей, что с его стороны», – сказал Газизов.