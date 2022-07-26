Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на судей. Так он привлекают к себе внимание»

Самое печальное, Альфонсушка, что и ЭСК ВЫНУЖДЕНА иной раз ему потакать(((
СПАРТАК - КРАСНОДАР 2 : 1
ЭСК признала ОШИБОЧНЫМ решение КУКУЛЯКА назначить пенальти в ворота "Спартака"
НИЖНИЙ НОВГОРОД - СПАРТАК 1: 1
ЭСК постановила, ,что судья ИВАНОВ ОШИБОЧНО не удалил с поля защитника хозяев Кирилла Гоцука.
ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0
ЭСК приняла решение, что судья КАРАСЕВ ОШИБОЧНО не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте.
РОСТОВ - СПАРТАК 3 : 2
«Будем ждать очередное обращение от «Спартака». Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством» ХАЧАТУРЬЯНЦ
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о жалобах «Спартака» на судейство.
«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба.
Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе», — заявил Радимов.
- «Спартак» набрал 4 очка в 2-х стартовых турах.
- Следующий соперник – «Оренбург».