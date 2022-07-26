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  • Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на судей. Так он привлекают к себе внимание»

Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на судей. Так он привлекают к себе внимание»

26 июля 2022, 10:47
13

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о жалобах «Спартака» на судейство.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба.

Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе», — заявил Радимов.

  • «Спартак» набрал 4 очка в 2-х стартовых турах.
  • Следующий соперник – «Оренбург».

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (13)
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Plyash
1658822102
Ты круглый идиот,Радибуланов.Спартак пытается навести порядок в судейском корпусе РФ,а ты о каком-то внимании к себе.Взгляни вокруг себя,Владя,сколько жалоб помимо Спартака.Пора взрослеть,мальчик.
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Kollljan
1658823639
Спартак пытается давить на судейский корпус. Любой свисток судьи во время матча придаёт игрокам Спартака дополнительное ускорение и они толпой атакуют судью. Особенно рьяно, брызгая слюной, делает это Соболев. За такое давление на судей Спартак следует исключить из РПЛ.
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R_a_i_n
1658823807
Буланов постоянно жалуется на Спартак, так он пытается привлечь хоть какое-то внимание к ничтожной и никому не нужной персоне!
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NewLife
1658824364
Почему синит не жалуется на судей ? У меня есть единственный ответ, и он всем известен (из области пчел и меда)))
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хав_бек
1658825285
Пиар не о Спартаке, проблема в судьях. Возможно так судьи хотят пропиариться)))
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шахта Заполярная
1658826887
Если кто и хочет о себе напомнить, так это ты. Напиши Спартак и люди будут читать, а там чудо из зенита-2, вот люди и вспомнят, что был такой. Послушай радбул Спартак не зенит, ему дешевый пиар как тебе и зениту не нужен. Спартак и так знают во всем спортивном и не спортивном мире
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FС Spаrtак
1658827617
вадику буланову опять Танька не дала))
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zigbert
1658837732
Дело не в привлечении внимания а в справедливости. Жалуется не только Спартак но и другие клубы на работу судей.
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