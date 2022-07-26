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    Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на судей. Так он привлекают к себе внимание»

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о жалобах «Спартака» на судейство.

    «Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба.

    Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе», — заявил Радимов.

    • «Спартак» набрал 4 очка в 2-х стартовых турах.
    • Следующий соперник – «Оренбург».

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    Источник: RT

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      rac531 5 минут назад

      Самое печальное, Альфонсушка, что и ЭСК ВЫНУЖДЕНА иной раз ему потакать(((
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      Рейтинг: +522

      FС Spаrtак 1 час назад

      вадику буланову опять Танька не дала))

      0
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      Рейтинг: +148

      rac531 > FС Spаrtак 6 минут назад

      Его Альфонсом зовут)
      Недаром на денежки Булановой существовал и существует)

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      Рейтинг: +633

      шахта Заполярная 1 час назад

      Если кто и хочет о себе напомнить, так это ты. Напиши Спартак и люди будут читать, а там чудо из зенита-2, вот люди и вспомнят, что был такой.
      Послушай радбул Спартак не зенит, ему дешевый пиар как тебе и зениту не нужен.
      Спартак и так знают во всем спортивном и не спортивном мире

      3
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      Рейтинг: +1067

      хав_бек 1 час назад

      Пиар не о Спартаке, проблема в судьях.
      Возможно так судьи хотят пропиариться)))

      2
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      Рейтинг: +15636

      Barmaleushka 1 час назад

      Даже если Радимов просто скажет "Здравствуйте" , у рыл бомбить будет неделю ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +14999

      NewLife 1 час назад

      Почему синит не жалуется на судей ? У меня есть единственный ответ, и он всем известен (из области пчел и меда)))

      2
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      Рейтинг: +13272

      playsh > NewLife 1 час назад

      Они проплачены.

      0
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      Рейтинг: +8928

      R_a_i_n 2 часа назад

      Буланов постоянно жалуется на Спартак, так он пытается привлечь хоть какое-то внимание к ничтожной и никому не нужной персоне!

      6
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      Рейтинг: +3701

      Kollljan 2 часа назад

      Спартак пытается давить на судейский корпус. Любой свисток судьи во время матча придаёт игрокам Спартака дополнительное ускорение и они толпой атакуют судью. Особенно рьяно, брызгая слюной, делает это Соболев. За такое давление на судей Спартак следует исключить из РПЛ.

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      Рейтинг: +8928

      R_a_i_n > Kollljan 2 часа назад

      Тебя тоже надо исключить с сайта ибо вонь стоит неимоверная.

      5
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      Рейтинг: +3465

      Klaido 2 часа назад

      Славику Буланову лучше завязывать с алкоголизмом и начать лечиться от зависимости... мозгов там не было отродясь, но хоть в период своей карьеры футболистом молчал по большей части...

      1
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      Рейтинг: +13272

      playsh 2 часа назад

      Ты круглый идиот,Радибуланов.Спартак пытается навести порядок в судейском корпусе РФ,а ты о каком-то внимании к себе.Взгляни вокруг себя,Владя,сколько жалоб помимо Спартака.Пора взрослеть,мальчик.

      4
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      Рейтинг: +10520

      "supermax" > playsh 2 часа назад

      Радимов просто привлекает внимание к себе

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