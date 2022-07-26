Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на судей. Так он привлекают к себе внимание»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о жалобах «Спартака» на судейство.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба.

Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе», — заявил Радимов.