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    «Не слышал мата, было много детей». Степашин – об отсутствии фанатов «Динамо» на трибунах

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил посещаемость матча 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Торпедо» (4:0).

    – А как вам болельщики? Вы обычно болельщикам оценки даете.

    – 14 тысяч – это прилично. Жалко, что пустовала трибуна фанатов. Ну, это их решение.

    – И это пока в столице можно ходить на футбол без Fan ID. А дальше, когда в Москве паспорт болельщика станет обязательным, не опустеют ли трибуны?

    – Ну, фан-сектор может опустеть, безусловно. Будут приходить те, кто просто хочет посмотреть футбол. Я свою точку зрения высказывал. Полагаю, что достаточно была бы сделать покупку билетов по паспортам, как делается в Европе.

    Закон принят. Есть такое понятие – закон суров, но справедлив. Ну, не знаю. Но, с другой стороны, те, кто любит футбол, будут ходить.

    Сегодня был почти полный стадион. Особо это не повлияло. Но зато мата не слышали, оскорблений не слышали, очень много детей было. И слава богу.

    Я вспоминаю свое детство, когда ходил на стадион Сергея Мироновича Кирова. У нас там не было так называемых фанатских трибун…

    – В Ленинграде.

    – Да. И собирали 100-тысячный стадион, хотя «Зенит» тогда играл хреново.

    • Фанаты большинства клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.
    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • В первый же день система дала сбой.

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    Источник: «КП»

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