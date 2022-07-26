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  • «Не слышал мата, было много детей». Степашин – об отсутствии фанатов «Динамо» на трибунах

«Не слышал мата, было много детей». Степашин – об отсутствии фанатов «Динамо» на трибунах

26 июля 2022, 08:59
1

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил посещаемость матча 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Торпедо» (4:0).

– А как вам болельщики? Вы обычно болельщикам оценки даете.

– 14 тысяч – это прилично. Жалко, что пустовала трибуна фанатов. Ну, это их решение.

– И это пока в столице можно ходить на футбол без Fan ID. А дальше, когда в Москве паспорт болельщика станет обязательным, не опустеют ли трибуны?

– Ну, фан-сектор может опустеть, безусловно. Будут приходить те, кто просто хочет посмотреть футбол. Я свою точку зрения высказывал. Полагаю, что достаточно была бы сделать покупку билетов по паспортам, как делается в Европе.

Закон принят. Есть такое понятие – закон суров, но справедлив. Ну, не знаю. Но, с другой стороны, те, кто любит футбол, будут ходить.

Сегодня был почти полный стадион. Особо это не повлияло. Но зато мата не слышали, оскорблений не слышали, очень много детей было. И слава богу.

Я вспоминаю свое детство, когда ходил на стадион Сергея Мироновича Кирова. У нас там не было так называемых фанатских трибун…

– В Ленинграде.

– Да. И собирали 100-тысячный стадион, хотя «Зенит» тогда играл хреново.

  • Фанаты большинства клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.

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Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (1)
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FanatSerj
1658824771
Кстати да, никто и не заметил потерю "крикунов" и матч получился хороший, отличный новый виток очистки стадионов от элементов, которым сам футбол не интересен и тех кто его в принципе не может материально поддержать. Ну а околофутболом можно как раз и за стадионом увлекаться, ОКОЛО )))
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