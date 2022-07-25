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    Мендеш намерен вести переговоры с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» по трансферу Роналду

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, не оставляет попыток найти новую команду для игрока.

    Агент намерен вести переговоры с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» вплоть до закрытия летнего трансферного окна.

    Главный тренер лондонцев Томас Тухель ранее отказался от подписания 37-летнего форварда, однако возможный уход Тимо Вернера может поменять его мнение.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Португалец не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: Football.London

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    25.07.2022 22:31
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