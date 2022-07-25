Мендеш намерен вести переговоры с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» по трансферу Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, не оставляет попыток найти новую команду для игрока.

Агент намерен вести переговоры с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» вплоть до закрытия летнего трансферного окна.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель ранее отказался от подписания 37-летнего форварда, однако возможный уход Тимо Вернера может поменять его мнение.