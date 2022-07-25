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    Радимов назвал условие, при котором ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конкуренции «Зенита» и ЦСКА в РПЛ.

    «Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, всe может измениться сто раз, впереди ещe 28 туров.

    Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен – ничего у них не получится», – сказал Радимов.

    • ЦСКА – единственный клуб, выигравший два стартовых матча РПЛ.
    • В прошлом сезоне армейцы стали 5-ми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1084

      Andrew01 52 минуты назад

      Единственное условие - это честное судейство и без закулисных игр, тогда Зенит будет биться за тройку и радоваться бронзе

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      Рейтинг: +4428

      Беспонтий 1 час назад

      "Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен – ничего у них не получится."

      как владислав николаевич смог это выговорить
      не отрывая морду от подушки?

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