Радимов назвал условие, при котором ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конкуренции «Зенита» и ЦСКА в РПЛ.

«Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, всe может измениться сто раз, впереди ещe 28 туров.

Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом». Не будет стабилен – ничего у них не получится», – сказал Радимов.