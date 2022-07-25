Врачи перенесли обследование Пиняева в Санкт-Петербурге

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил о переносе обследования нападающего Сергея Пиняева, которое должно состояться в Санкт-Петербурге.

«Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра [26 июля]. С Пиняевым все нормально», – сказал Чачаев.

У Пиняева возникли проблемы с легкими.

Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.

17-летнему футболисту, возможно, потребуется операция.

Восстановление Сергея может занять полгода.

Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс