Врачи перенесли обследование Пиняева в Санкт-Петербурге

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил о переносе обследования нападающего Сергея Пиняева, которое должно состояться в Санкт-Петербурге.
«Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра [26 июля]. С Пиняевым все нормально», – сказал Чачаев.
- У Пиняева возникли проблемы с легкими.
- Предварительный диагноз – левосторонний спонтанный пневмоторакс.
- 17-летнему футболисту, возможно, потребуется операция.
- Восстановление Сергея может занять полгода.
Что происходит с Пиняевым и что такое пневмоторакс
Источник: ТАСС