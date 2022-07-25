«Глушаков забронировал бар с белым роялем». Юран – о том, как «Химки» отмечали сохранение прописки в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран вспомнил о праздновании в связи с сохранением прописки в РПЛ.

– Как отмечали победу в стыках?

– На первой тренировке после возвращения я сказал ребятам: «Сейчас мы все будем таскать рояль, а когда решим задачу, откроем его и сыграем».

Вот Глушаков и забронировал бар с белым роялем (смеется). Хорошо посидели, правда на рояле никто не играл – не умеем.