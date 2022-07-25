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    «Глушаков забронировал бар с белым роялем». Юран – о том, как «Химки» отмечали сохранение прописки в РПЛ

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран вспомнил о праздновании в связи с сохранением прописки в РПЛ.

    – Как отмечали победу в стыках?

    – На первой тренировке после возвращения я сказал ребятам: «Сейчас мы все будем таскать рояль, а когда решим задачу, откроем его и сыграем».

    Вот Глушаков и забронировал бар с белым роялем (смеется). Хорошо посидели, правда на рояле никто не играл – не умеем.

    • «Химки» завершили прошлый сезон РПЛ на 13-м месте.
    • В стыках команда победила по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск», несмотря на поражение 0:1 в первом матче.
    • Юран вернулся в подмосковный клуб в феврале 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3846

      Enter2006 42 минуты назад

      Глушаков млин, ради такого мог бы простенькую композицию выучить и сыграть. Из такого дна вылезти, сохранить прописку в РПЛ, а сейчас занимать 4тую строчку.

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