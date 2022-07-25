Юран: «С приходом в «Химки» начал больше курить»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как справлялся со стрессом, когда его команда могла вылететь из РПЛ.
– Смотрим, вы курите во время интервью. Во дни стыков сигарет уходило больше, чем обычно?
– Я в принципе с приходом в «Химки» начал больше курить. Если раньше даже пачку в день не выкуривал, то этой весной полторы пачки за сутки уходило регулярно.
Иногда вообще две. Нужно было нервишки чем-то успокаивать. Сейчас потихоньку возвращаюсь к своему привычному графику.
- «Химки» завершили прошлый сезон РПЛ на 13-м месте.
- В стыках команда победила по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск», несмотря на поражение 0:1 в первом матче.
- Юран вернулся в подмосковный клуб в феврале 2022 года.
Источник: Sport24