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    Юран: «С приходом в «Химки» начал больше курить»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как справлялся со стрессом, когда его команда могла вылететь из РПЛ.

    – Смотрим, вы курите во время интервью. Во дни стыков сигарет уходило больше, чем обычно?

    – Я в принципе с приходом в «Химки» начал больше курить. Если раньше даже пачку в день не выкуривал, то этой весной полторы пачки за сутки уходило регулярно.

    Иногда вообще две. Нужно было нервишки чем-то успокаивать. Сейчас потихоньку возвращаюсь к своему привычному графику.

    • «Химки» завершили прошлый сезон РПЛ на 13-м месте.
    • В стыках команда победила по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск», несмотря на поражение 0:1 в первом матче.
    • Юран вернулся в подмосковный клуб в феврале 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3846

      Enter2006 1 час назад

      Станет вторым Романцевым ))

      ps.: с уважением к Олегу Ивановичу.

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      Рейтинг: +13

      SergioOr 2 часа назад

      От сигарет нервы не успокоишь))

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