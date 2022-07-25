Юран: «С приходом в «Химки» начал больше курить»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как справлялся со стрессом, когда его команда могла вылететь из РПЛ.

– Смотрим, вы курите во время интервью. Во дни стыков сигарет уходило больше, чем обычно?

– Я в принципе с приходом в «Химки» начал больше курить. Если раньше даже пачку в день не выкуривал, то этой весной полторы пачки за сутки уходило регулярно.

Иногда вообще две. Нужно было нервишки чем-то успокаивать. Сейчас потихоньку возвращаюсь к своему привычному графику.