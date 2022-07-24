«Просто позор». Генич – о месте проведения матча «Енисей» – «Рубин»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал «Енисей». Красноярский клуб проводил матч 2-го тура Первой лиги с «Рубином» в манеже.

«То, что происходит в Красноярске, – просто позор! Как можно летом играть в манеже? Как можно летом не подготовить натуральное поле? Ужас! Играйте в Казани тогда, но только не в манеже! Профессиональный футбол, блин», – написал Генич в соцсетях.

«Енисей» победил «Рубин» со счетом 3:2.

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