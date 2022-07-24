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  • «Просто позор». Генич – о месте проведения матча «Енисей» – «Рубин»

«Просто позор». Генич – о месте проведения матча «Енисей» – «Рубин»

24 июля 2022, 21:40
11

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал «Енисей». Красноярский клуб проводил матч 2-го тура Первой лиги с «Рубином» в манеже.

«То, что происходит в Красноярске, – просто позор! Как можно летом играть в манеже? Как можно летом не подготовить натуральное поле? Ужас! Играйте в Казани тогда, но только не в манеже! Профессиональный футбол, блин», – написал Генич в соцсетях.

«Енисей» победил «Рубин» со счетом 3:2.

Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Рубин Генич Константин
Комментарии (11)
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PAREVG.
1658690276
Согласен. Нет поля - арендуй, нет денег - снимайся.
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rash1959
1658690506
Ведь по регламенту нет поля - не)(уй делать в рпл.
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житель СПб
1658692153
Это понятно, но не из-за этого же Рубин проиграл! Плохому танцору и поле мешает?
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нейтральныйкакникто
1658710041
Геничу лишь бы пёрн.ть-в чём позор? Играть в манеже запрещено? Да , поле основного стадиона не готово (у Енисея же нет ГАЗПРОМА, ЛУКОЙЛА ,РЖД и т.д ), но есть запасной вариант, и это манеж.Так что не порти воздух горе-комментатор. Енисей , заяви запасным стадионом поле в Хабаровске или Находке, и уверен , что манеж для всех покажется РАЕМ
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El_Chori
1658998372
"Просто позор" это дважды проиграть команде из ФНЛ! Но на самом деле уважение ребятам из Красноярска, видимо они бойцы
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Нас Много
1659520703
Всегда ищите причину в себе!
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