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    «Просто позор». Генич – о месте проведения матча «Енисей» – «Рубин»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал «Енисей». Красноярский клуб проводил матч 2-го тура Первой лиги с «Рубином» в манеже.

    «То, что происходит в Красноярске, – просто позор! Как можно летом играть в манеже? Как можно летом не подготовить натуральное поле? Ужас! Играйте в Казани тогда, но только не в манеже! Профессиональный футбол, блин», – написал Генич в соцсетях.

    «Енисей» победил «Рубин» со счетом 3:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +16647

      житель СПб 28 минут назад

      Это понятно, но не из-за этого же Рубин проиграл! Плохому танцору и поле мешает?

      0
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      Рейтинг: +24516

      bset 52 минуты назад

      Система осень-весна виновата. Не иначе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5508

      rash1959 55 минут назад

      Ведь по регламенту нет поля - не)(уй делать в рпл.

      0
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      Рейтинг: +24516

      bset > rash1959 54 минуты назад

      Так это Первая лига

      1
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      Рейтинг: +4524

      PAREVG. 59 минут назад

      Согласен. Нет поля - арендуй, нет денег - снимайся.

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