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    «Локомотив» и «Ростов» объявили составы на матч 2-го тура

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 2-го тура РПЛ.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.

    Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас, Игнатьев, Раконьяц.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелeхин, Байрамян, Щетинин, Мельников, Селяева, Голенков, Нтумба.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13767

      Skull_Boy 1 час назад

      Матч будет интересный, 2-2

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