«Локомотив» и «Ростов» объявили составы на матч 2-го тура

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 2-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.
Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас, Игнатьев, Раконьяц.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелeхин, Байрамян, Щетинин, Мельников, Селяева, Голенков, Нтумба.
- Встреча пройдет на «РЖД-Арене». Начало – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ