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    Орлов: «Соболева должны были выгнать с поля. Чего ж ты делаешь, товарищ?»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев должен был получить красную карточку в матче с «Краснодаром» (3:0).

    «Ну что это за безрассудство? Зачем он прыгает вперед двумя ногами в центре поля? Неужели не думает, что может нанести травму? Чего ж ты делаешь, товарищ Соболев? Получаешь желтую на ровном месте и ставишь себя на грань удаления.

    А ведь его должны были выгнать с поля. Судья пожалел Соболева, не показав вторую желтую карточку. Локтем в лицо, а потом еще и начал разговаривать, жесты эти...», – сказал Орлов.

    • Матч обслуживал Кирилл Левников.
    • В первом тайме он удалил у «Краснодара» Александра Черникова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5837

      maygli 21 минуту назад

      ё... тебя забыли спросить.

      0
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      Рейтинг: +1164

      jek718875 59 минут назад

      Я требую Левникову 10 лет строгова режима

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25904

      slavutiq70 1 час назад

      Да ладно Гена . вот пендаль Спартаку поставили не обязательный . мяч в лицо влетел потом в руку . что бы таких пендалей не было только ампутацию рук надо производить ...

      2
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      Рейтинг: +24013

      JTherry 1 час назад

      Гендос забыл кажется, как будучи еще в штате срач-тв, наехал на Канделаки, а потом оправдывался, что его спровоцировали, так не*уй лезть туда, куда тебя не просят...

      4
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      Рейтинг: +16641

      житель СПб 1 час назад

      Администраторы! Прошу обратить внимание еще на одного украинского тролля Krics! Непрерывно оскорбляющего людей, и участников сайта в том числе.

      5
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      Рейтинг: +922

      Krics > житель СПб 13 минут назад

      ущербный я из славного города Тамбов, тебе это не вонючий СПб бойся вонючка ,тамбовских.

      0
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      Рейтинг: +922

      Krics > житель СПб 9 минут назад

      смотри ,найду за троля ответишь, подстилка милеровская

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      Рейтинг: +922

      Krics 1 час назад

      Орлова ещё не признали иноагентом? пора ФСО обратить внимание на этого придурка.

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      Рейтинг: +4400

      Беспонтий 1 час назад

      нельзя грешить на человека с брекетами
      у него может окончательно сформироваться комплекс неполноценности
      и будет прыгать в центре поля уже на голове
      минут так девяносто

      4
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      Рейтинг: +1183

      Freyd 1 час назад

      Попробовал бы старый выпрыгнуть,не поднимая рук!Что за маразм

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      Рейтинг: +636

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      А про своих баклажанов нечего не хочешь сказать?
      Или у них всегда все правильно и справедливо?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4975

      ySS 1 час назад

      О как Генка переживает за спартача!)
      Только по привычке привирает, Соболь не прыгал вперёд ногами, а просто поставил шлагбаум)

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