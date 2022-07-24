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  • Орлов: «Соболева должны были выгнать с поля. Чего ж ты делаешь, товарищ?»

Орлов: «Соболева должны были выгнать с поля. Чего ж ты делаешь, товарищ?»

24 июля 2022, 19:00
27

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев должен был получить красную карточку в матче с «Краснодаром» (3:0).

«Ну что это за безрассудство? Зачем он прыгает вперед двумя ногами в центре поля? Неужели не думает, что может нанести травму? Чего ж ты делаешь, товарищ Соболев? Получаешь желтую на ровном месте и ставишь себя на грань удаления.

А ведь его должны были выгнать с поля. Судья пожалел Соболева, не показав вторую желтую карточку. Локтем в лицо, а потом еще и начал разговаривать, жесты эти...», – сказал Орлов.

  • Матч обслуживал Кирилл Левников.
  • В первом тайме он удалил у «Краснодара» Александра Черникова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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NewLife
1658678647
А тебя, Гена, давно пора выгнать из журналистики за предвзятость и необъективность.
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ySS
1658679172
О как Генка переживает за спартача!) Только по привычке привирает, Соболь не прыгал вперёд ногами, а просто поставил шлагбаум)
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Freyd
1658679445
Попробовал бы старый выпрыгнуть,не поднимая рук!Что за маразм
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Беспонтий
1658679474
нельзя грешить на человека с брекетами у него может окончательно сформироваться комплекс неполноценности и будет прыгать в центре поля уже на голове минут так девяносто
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житель СПб
1658680149
Администраторы! Прошу обратить внимание еще на одного украинского тролля Krics! Непрерывно оскорбляющего людей, и участников сайта в том числе.
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JTherry
1658680221
Гендос забыл кажется, как будучи еще в штате срач-тв, наехал на Канделаки, а потом оправдывался, что его спровоцировали, так не*уй лезть туда, куда тебя не просят...
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slavа0508
1658680278
Да ладно Гена . вот пендаль Спартаку поставили не обязательный . мяч в лицо влетел потом в руку . что бы таких пендалей не было только ампутацию рук надо производить ...
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maygli
1658683351
ё... тебя забыли спросить.
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СвинкаСправедливости
1658689004
Просто гнилые болелы Питера. Тот эпизод с жёлтой картой ни в какое сравнение не идёт с тем, что вытворяли игроки Краснодара совершенно безнаказанно. Соболев даже ногами никого не трогал, а вот Селихову просто в голеностоп шипы вставили в моменте без мяча и арбитр ничего не показал. И вот с такой разницей в трактовках по ходу одного матча это чудо ещё пытается мне сказать, что Соболева надо удалять за полтора нарушения. Пошёл вон, мерзкий болельщик Зенита. Сразу видно, что Соболева вы готовы удалять по любой причине и называть игровое столкновение ударом, а удар Черникова недостойным карты поведением. Это уже верх маразма. Да Литвинову головой пробили в челюсть прямо в штрафной и просто мяч Краснодару отдали. Что дальше-то? Нормально это бы
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Persona_non_Grata
1658698983
Тамбовский волк тебе товарищ !!! )
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