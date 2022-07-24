Орлов: «Соболева должны были выгнать с поля. Чего ж ты делаешь, товарищ?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев должен был получить красную карточку в матче с «Краснодаром» (3:0).

«Ну что это за безрассудство? Зачем он прыгает вперед двумя ногами в центре поля? Неужели не думает, что может нанести травму? Чего ж ты делаешь, товарищ Соболев? Получаешь желтую на ровном месте и ставишь себя на грань удаления.

А ведь его должны были выгнать с поля. Судья пожалел Соболева, не показав вторую желтую карточку. Локтем в лицо, а потом еще и начал разговаривать, жесты эти...», – сказал Орлов.