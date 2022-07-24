«Спартак» проведет встречу с судьями

Футболисты «Спартака» пообщаются с представителями судей РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
«На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются.
Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймeм. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», – сказал Мележиков.
- «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
- Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Чемпионат»