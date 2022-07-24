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«Спартак» проведет встречу с судьями

24 июля 2022, 13:05
26

Футболисты «Спартака» пообщаются с представителями судей РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

«На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются.

Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймeм. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (26)
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серега кашин
1658657457
побьются стенка на стенку
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NewLife
1658657886
Глупости ! При чем здесь футбол и разговоры с судьями за рюмкой чая. С предвзятым судейством надо бороться и требовать отстранения отравленных газом судей, а не болтать, тем самым признавая их достойными партнерами после того, как они плюют тебе в лицо, Мележиков.
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Enter2006
1658657978
Вы уже определитесь, с судьями будет встреча или с их представителями. В первом варианте может хоть что-то порешали и то маловероятно, во втором варианте толку ноль.
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alex1951
1658660535
Спартак,вы уж там с ними поаккуратней,без фанатизма,без истерики...... В Чечне они ,,козлы,, ......в Питере ,тьфу, язык не поворачивается)))).... и без взяток....докажите,что мы и сами с усами..... Хоть сам и за Динамо..
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alefreddy
1658660801
да интересно будет обсудить некоторые трактовки особенно с Ракитским
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моэм
1658660915
Тогда и остальные тоже захотят "забить стрелку" судьям .... и что судьи будут разъезжать по стрелкам ? ...получится 450 за сезон плюс матчи за кубок , это ж по 2- 3 стрелки в день за сезон ...Зареме бабский каприз простителен . но Малежиков выглядит полным идиотом.
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BarStep
1658663591
Ах-ха-ха Спартак проведет встречу с судьями Абоссаться! Вы о чем, клоуны?? Хабалка ваша академии в европах позаканчивала, вот пусть и проведет лекбез с мележиком и с кем там еще правила не знает Витаете в облаках и оторвались вооще от реалий.. Потребуйте тогда что бы с вами согласовывали назначения, включая вар, авар, ху.яр и т.п. А ещё, лучше оставить назначения судейских бригад лично за хабалкой! Ахренеть! Одна команда ставит условия всей лиге!? Берега потеряли однозначно.. Всегда, везде судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться! Это просто напросто - человеческий фактор и это аксиома! Очнитесь люди! Нельзя футбол причесывать, а иначе это будет уже не футбол! Фу
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balam
1658666098
а потом-раздача слонов
Ответить
Беспонтий
1658666113
да вроде всё вчера и порешили и за собою даже смыть не поспешили но нет залезть с ногами на стульчак способен лишь особенный спартак
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житель СПб
1658667178
То есть прямого подыгрывания судьи во 2 туре мало! Надо, чтобы так было во всех матчах. Ну-ну...
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