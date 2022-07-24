«Спартак» проведет встречу с судьями

Футболисты «Спартака» пообщаются с представителями судей РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

«На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются.

Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймeм. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», – сказал Мележиков.