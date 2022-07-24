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    «Спартак» проведет встречу с судьями

    Футболисты «Спартака» пообщаются с представителями судей РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

    «На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения как это трактуют судьи, на что они ссылаются.

    Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам. Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймeм. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», – сказал Мележиков.

    • «Спартак» идет в РПЛ выше «Зенита».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Оренбург» (31 июля).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии12
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      Рейтинг: +20000

      Аvenger 17 минут назад

      Сейчас все судьишки под страхом увольнения приползут в Тарасоффку лизать Зареме.

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      Рейтинг: +1914

      моэм 35 минут назад

      Тогда и остальные тоже захотят "забить стрелку" судьям .... и что судьи будут разъезжать по стрелкам ? ...получится 450 за сезон плюс матчи за кубок , это ж по 2- 3 стрелки в день за сезон ...Зареме бабский каприз простителен . но Малежиков выглядит полным идиотом.

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      Рейтинг: +1213

      alefreddy 37 минут назад

      да интересно будет обсудить некоторые трактовки особенно с Ракитским

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      Рейтинг: +1812

      fakeid 40 минут назад

      после встречи судьи разъедутся с чемоданчиками, как это обычно бывает при контакте со спартаком)

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      Рейтинг: +10841

      alex1951 41 минуту назад

      Спартак,вы уж там с ними поаккуратней,без фанатизма,без истерики......
      В Чечне они ,,козлы,, ......в Питере ,тьфу, язык не поворачивается))))....
      и без взяток....докажите,что мы и сами с усами.....
      Хоть сам и за Динамо..

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      Рейтинг: +3833

      Enter2006 1 час назад

      Вы уже определитесь, с судьями будет встреча или с их представителями. В первом варианте может хоть что-то порешали и то маловероятно, во втором варианте толку ноль.

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      Рейтинг: +14947

      NewLife 1 час назад

      Глупости ! При чем здесь футбол и разговоры с судьями за рюмкой чая. С предвзятым судейством надо бороться и требовать отстранения отравленных газом судей, а не болтать, тем самым признавая их достойными партнерами после того, как они плюют тебе в лицо, Мележиков.

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      Рейтинг: +2055

      LOKOfanatik19 > NewLife 50 минут назад

      если всех отстранить, кто судить будет? Из-за бугра уже никто не приедет... Надо штрафовать за ошибки, при чем сильно, как за оскорбления судей например.

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      Рейтинг: +1177

      Freyd > LOKOfanatik19 32 минуты назад

      Лишать зарплаты месячной!!!

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      Рейтинг: +2055

      LOKOfanatik19 > Freyd 29 минут назад

      У них оклад маленький, у них в основном доход за игру идет.

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      Рейтинг: +338

      Guinnesss 1 час назад

      Уже пообщались до матча))

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      Рейтинг: +7318

      серега кашин 1 час назад

      побьются стенка на стенку

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