Ахметов: «В «Краснодаре» лучшая в Европе инфраструктура»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил материальную базу нынешнего своего клуба и бывшего – ЦСКА.

«С адаптацией всe хорошо. Есть чему учиться и привыкать. Надеюсь, что скоро наберу оптимальную форму и буду играть.

Отличия от ЦСКА? Здесь, наверное, лучше инфраструктура — лучшая в Европе. Всe создано, чтобы играть. Конечно, разные требования и разный стиль», – сказал Ахметов.