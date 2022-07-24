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    Ахметов: «В «Краснодаре» лучшая в Европе инфраструктура»

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил материальную базу нынешнего своего клуба и бывшего – ЦСКА.

    «С адаптацией всe хорошо. Есть чему учиться и привыкать. Надеюсь, что скоро наберу оптимальную форму и буду играть.

    Отличия от ЦСКА? Здесь, наверное, лучше инфраструктура — лучшая в Европе. Всe создано, чтобы играть. Конечно, разные требования и разный стиль», – сказал Ахметов.

    • 24-летний игрок пришел в «Краснодар» этим летом как свободный агент.
    • Уроженец Бишкека стоит 2,8 миллиона евро.
    • У «Краснодара» после 2 туров РПЛ 1 очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24510

      bset 13 минут назад

      Сказал Ахметов, который в Европе не бывал. Осталось добавить "да и вообще Европа ваша загнивает"

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