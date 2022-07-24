Ахметов: «В «Краснодаре» лучшая в Европе инфраструктура»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил материальную базу нынешнего своего клуба и бывшего – ЦСКА.
«С адаптацией всe хорошо. Есть чему учиться и привыкать. Надеюсь, что скоро наберу оптимальную форму и буду играть.
Отличия от ЦСКА? Здесь, наверное, лучше инфраструктура — лучшая в Европе. Всe создано, чтобы играть. Конечно, разные требования и разный стиль», – сказал Ахметов.
- 24-летний игрок пришел в «Краснодар» этим летом как свободный агент.
- Уроженец Бишкека стоит 2,8 миллиона евро.
- У «Краснодара» после 2 туров РПЛ 1 очко.
Источник: «Чемпионат»