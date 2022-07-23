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    Лоуренс перешел в клуб Пирло. «Химки» расторгли с ним контракт

    Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Химок» Анвана Лоуренса, сообщил, где игрок продолжит карьеру.

    В пятницу 21-летний нигериец стал свободным агентом, поскольку с ним расторгли контракт.

    «Он подписал контракт с клубом «Фатих Карагюмрюк». Может, название не так много даст. Но тренирует эту команду Андреа Пирло. Контракт рассчитан на три года», – сказал Селюк.

    • Лоуренс перешел в «Химки» прошлой зимой.
    • На его счету 4 матча и 1 удаление.
    • Рыночная стоимость хавбека – 200 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12015

      ВетеR 58 минут назад

      он расторг с Химками контракт )

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