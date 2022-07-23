Лоуренс перешел в клуб Пирло. «Химки» расторгли с ним контракт

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Химок» Анвана Лоуренса, сообщил, где игрок продолжит карьеру.

В пятницу 21-летний нигериец стал свободным агентом, поскольку с ним расторгли контракт.

«Он подписал контракт с клубом «Фатих Карагюмрюк». Может, название не так много даст. Но тренирует эту команду Андреа Пирло. Контракт рассчитан на три года», – сказал Селюк.