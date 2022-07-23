«Зенит» продлил Малкома и Клаудиньо, Зинченко перешел в «Арсенал», Шиманьски покинул «Динамо» и другие новости дня

Мостовой: «Спартак» всех тренеров перепробовал. Неужели нельзя позвать меня?».

Мбаппе – лучший футболист года по версии ESPN.

Фернандес хотел играть за «Сантос». ЦСКА заблокировал переход.

«Зенит» поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших клубов мира. ЦСКА и «Спартак» – вне топ-100.

«Алания» потеряла чемпионский кубок-1995. Его ищут 3-й год (Baza).

«Химки» расторгли контракт с Лоуренсом. Его агент называл Юрана сумасшедшим.

«Зенит» продал «Сочи» опорника Кравцова.

«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд».

Зинченко за 35 миллионов перешел в «Арсенал».

«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.