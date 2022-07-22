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«Зенит» поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших клубов мира. ЦСКА и «Спартак» – вне топ-100

Американский аналитически портал FiveThirtyEight представил обновленный рейтинг клубов по индексу футбольной силы.

На первой строчке остался «Манчестер Сити». «Бавария» поднялась на второе место, «Ливерпуль» опустился на третье.

Наивысшее место среди российских команд в рейтинге занимает «Зенит». Клуб из Петербурга поднялся на десять строчек – с 50-го на 40-е место.

ЦСКА опустился на 152-е место, «Спартак» – на 164-е. Оба клуба потеряли по 16 позиций.

  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.
  • 9 июля петербуржцы обыграли «Спартак» в Суперкубке.

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Источник: FiveThirtyEight

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Комментарии6
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    Рейтинг: +13174

    playsh 11 минут назад

    Видимо,не только американческий президент страдает деменцией,но уже и вся нация в целом.Как может клуб,не играя в гейропский кубках,ползти в рейтинге вверх?Рассольчику хлебните,"FiveThirtyEight"...

    0
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    Рейтинг: +4926

    ySS 34 минуты назад

    Ха-ха!

    1
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    Рейтинг: +5790

    Давид59 1 час назад

    Я же говорил, главное - не играть. И тогда рейтинг пойдёт вверх.

    2
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    Рейтинг: +4504

    PAREVG. 1 час назад

    Хрень этот рейтинг, во первых он американский, а у них соккером в основном занимаются женщины. во вторых, если Зенит не играл в еврокубках, то как он мог подняться?, и третье, главное - на первом месте МанСи, а победил в ЛЧ - Реал.

    2
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    Рейтинг: +17133

    Garrincha58 1 час назад

    интересно за счёт чего в еврокубках не играем наш РПЛ в Европе в ж...пе.... странно

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    Рейтинг: +14501

    Fusballer > Garrincha58 1 час назад

    Из-за победы над Спартаком.

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