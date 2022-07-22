«Зенит» поднялся на 10 позиций в рейтинге лучших клубов мира. ЦСКА и «Спартак» – вне топ-100

Американский аналитически портал FiveThirtyEight представил обновленный рейтинг клубов по индексу футбольной силы.

На первой строчке остался «Манчестер Сити». «Бавария» поднялась на второе место, «Ливерпуль» опустился на третье.

Наивысшее место среди российских команд в рейтинге занимает «Зенит». Клуб из Петербурга поднялся на десять строчек – с 50-го на 40-е место.

ЦСКА опустился на 152-е место, «Спартак» – на 164-е. Оба клуба потеряли по 16 позиций.