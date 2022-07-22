Осинькин: «Никогда не просил игроков «парковать автобус»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заверил, что никогда не просил свои команды играть в строго оборонительный футбол.

«Мы никогда в жизни не говорили с футболистами про «автобус». Я никогда не просил их его «припарковать» у нашей штрафной. Да, бывают матчи, когда некоторые соперники нас прижимают к воротам, давят, заставляют обороняться. Но мы сами намеренно не играем вторым номером», – сказал Осинькин.