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    Осинькин: «Никогда не просил игроков «парковать автобус»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заверил, что никогда не просил свои команды играть в строго оборонительный футбол.

    «Мы никогда в жизни не говорили с футболистами про «автобус». Я никогда не просил их его «припарковать» у нашей штрафной. Да, бывают матчи, когда некоторые соперники нас прижимают к воротам, давят, заставляют обороняться. Но мы сами намеренно не играем вторым номером», – сказал Осинькин.

    • Тренер возглавляет самарцев с 2020 года.
    • Он вернул команду в РПЛ.
    • «Крылья Советов» сейчас лидируют в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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