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Газзаев: «Как чемпионский кубок «Алании» мог потеряться? А в ЦСКА ничего не пропало?»

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев отреагировал на информацию о пропаже копии чемпионского кубка, выигранного владикавказской командой в 1995 году.

«Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеeтся)?

На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?» – сказал Газзаев.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:44
Комментарии4
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    Рейтинг: +38

    Фердя 12 минут назад

    Хитрый Газзаев…всё знает, всех продал, кубок и тот не пожалел!

    0
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    Рейтинг: +475

    кaстрюлька 28 минут назад

    Лучше явка с повинной - срок меньше

    0
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    Рейтинг: +4285

    Беспонтий 46 минут назад

    "-Ты его всегда в сумке носил, с сумкой приходил, с сумкой уходил.
    А как нас взяли, там оказалось его и нет.
    ..
    -Ты что, не помнишь ничего?
    -Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего.
    Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!..
    -Как в Москву приехали помнишь?
    Поселились в каком-то курятнике. Выпили.
    Дядя к тебе приехал какой-то, вы толковали с ним во дворе."

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    " но это уже совсем другая история "
    депутатская

    0
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    Рейтинг: +16461

    Cleaner 54 минуты назад

    Газзаев: - ДЕРЖИ ВОРА!!!..

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