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  • Газзаев: «Как чемпионский кубок «Алании» мог потеряться? А в ЦСКА ничего не пропало?»

Газзаев: «Как чемпионский кубок «Алании» мог потеряться? А в ЦСКА ничего не пропало?»

22 июля 2022, 14:44
3

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев отреагировал на информацию о пропаже копии чемпионского кубка, выигранного владикавказской командой в 1995 году.

«Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеeтся)?

На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?» – сказал Газзаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алания Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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Беспонтий
1658492093
"-Ты его всегда в сумке носил, с сумкой приходил, с сумкой уходил. А как нас взяли, там оказалось его и нет. .. -Ты что, не помнишь ничего? -Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего. Суд помню, как шлем брали помню, в середине отрезало!.. -Как в Москву приехали помнишь? Поселились в каком-то курятнике. Выпили. Дядя к тебе приехал какой-то, вы толковали с ним во дворе." ----- " но это уже совсем другая история " депутатская
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Фердя
1658494174
Хитрый Газзаев…всё знает, всех продал, кубок и тот не пожалел!
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Plyash
1658500062
В 1983г украли Кубок Жюля Риме,так называемая "Золотая богиня Ника",аналог сегодняшнему Кубку Мира по футболу.А вы о чём,о чемпионском кубке СССР? Да стоит он спокойненько у самого Газзаева дома,под шумок сфиздил и молчит гордо.В ЦСКА не успел,поэтому и смеётся.
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