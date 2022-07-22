Газзаев: «Как чемпионский кубок «Алании» мог потеряться? А в ЦСКА ничего не пропало?»

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев отреагировал на информацию о пропаже копии чемпионского кубка, выигранного владикавказской командой в 1995 году.

«Как он мог потеряться? Он должен быть в клубе. Впервые слышу, что пропал. Куда он мог деться? Должен в клубе, конечно. А в ЦСКА ничего не пропало (смеeтся)?

На стадионе был небольшой музей, и он там стоял, наверное. Может, кто забрал. Кто его знает? Как мог пропасть кубок?» – сказал Газзаев.