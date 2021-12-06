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СКА Басты вместо игроков отдал медали за прошлый сезон фанатам

Не все игроки ростовского СКА получили серебро за второе место в прошлом сезоне группы 1 Второй лиги. Руководство распорядилось некоторыми медалями иначе.

«Вместо того, чтобы отдать медали игрокам, генеральный директор клуба Борис Гузиев принял решение отдать их... болельщикам. Ситуация коснулась тех футболистов, которые ушли из команды», – сообщил источник.

  • СКА владеет рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко).
  • В 1-м туре СКА сыграет на выезде с «Аланией-2» (23 июля).
  • СКА выигрывал Кубок СССР.

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Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +23015

    DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

    Недорого достались, нежалко отдавать. Некоторые игры СКА вызывали недоумение.

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