СКА Басты вместо игроков отдал медали за прошлый сезон фанатам

Не все игроки ростовского СКА получили серебро за второе место в прошлом сезоне группы 1 Второй лиги. Руководство распорядилось некоторыми медалями иначе.

«Вместо того, чтобы отдать медали игрокам, генеральный директор клуба Борис Гузиев принял решение отдать их... болельщикам. Ситуация коснулась тех футболистов, которые ушли из команды», – сообщил источник.